台湾复兴航空工会500人游行 到蔡英文官邸陈情

【台北22日訊】 復興航空宣布解散至今剛滿一個月，勞資協商昨日第三度破局。復興企業工會今日號召500多名員工，先到復興航空總公司國產實業大樓外丟雞蛋、撒冥紙抗議，要求董事長林明昇出來面對，員工其後一路冒雨遊行至總統官邸繼續抗議，狠批政府及有關官員對復興員工漠不關心，「傷透了復興員工的心」。

復興企業工會副理事長龐閔憶指出，昨天勞資第三度協商仍無進展，勞動部已表明薪金應該要發放到明年1月22日，但資方卻說律師「不這麼認為」，工會批評「根本是藐視法律」。龐又炮轟林明昇「為了你的跑車，犧牲員工權益」，要求林出面面對。

抗議員工今早原打算遊行到總統府前繼續抗議，但隊伍抵達總統府時未停下腳步，直接走到蔡英文官邸前表達不滿，並朗讀了一封共1809字、工會致蔡英文的信。信中批評金管會、交通部、勞動部在事件上不作為，「您（蔡英文）的勞動部難道只在意把勞工7天假砍掉？對勞工大量解僱遭受的損害毫無作為嗎？我們必須要問，您底下的金管會、交通部和勞動部，到底都在幹甚麼？」

信中批評，金管會在上月21日爆出復興航空將停業的傳聞時坐視不理，讓投資市場大戶能有時間出售股票，證交所更早知當晚復興會以「重大訊息」為由申請暫停交易，但金管會仍視若無睹，讓小股東損失慘重。

信中又指，工會早前赴交通部，希望可以召開會議討論「收線收人」，但交通部收到陳情後整個星期也未有回應，工會致電詢問時卻僅表示「已經有航空公司自行在招收復興員工」，但實際上該些職位要不是薪金減半，就是一些臨時工，員工根本無法維持生計。工會雖然明白要1800個員工能全數平衡轉移到其他航空公司是沒可能，但交通部最起碼的努力也看不到。

另信中又痛批，勞動部在復興宣布解散後，在未清晰了解公司的財務狀況下，便極速對外宣布復興已準備足夠的遣散費和退休金予勞工，但實際上離工會訴求的遣散費相差甚遠。而從事件至今，勞動部除了在工會去抗議時趕忙作出回應之外，完全沒有任何具體作為。