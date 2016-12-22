日本強化釣島警備 撥5.1萬億日圓預算創新高

【東京22日訊】 日本政府周四通過明年度的預算案，其中防衞預算較今年度增加1.4%至5.1萬億日圓，這是日本防衞預算連續5年增加，也是連續兩年超過5萬億日圓。其中，負責巡邏釣魚島的海上保安廳，在預算案獲列入2106億日圓，創下史上新高，並增加對釣魚島等離島的警備強化費用，與中國在海洋上的軍事力量比併。

根據明年度的防衞預算，日本將斥資58億日圓改造現役的神盾艦，同時採購海基型攔截導彈SM3 Block 2A，總值147億日圓，並花費331億日圓採購改良版的愛國者3型防空導彈，以有效應對北韓的導彈威脅。此外，日本將斥資880億日圓、445億日圓及391億日圓，分別採購6架F35隱形戰機、6架CH47直升機及4架魚鷹運輸機。

新防衞預算也反映日本加強對釣魚島等西南離島的警備，包括斥資85億日圓，為負責「奪島作戰」的陸上自衞隊水陸機動團，添置11輛兩棲裝甲車。為應對中國不斷增加的海洋活動，日本在預算案列入707億日圓，用來建設奄美大島及宮古島的西南警備部隊，並斥資728億日圓建造一艘新型潛艇。

負責巡邏釣魚島的海上保安廳，在預算案獲列入2106億日圓，較申請額多出100億日圓，創下史上新高。其中，釣魚島等離島及遠洋的警備強化費用為578億日圓。海上保安廳也計劃把巡邏船數量，由現時的128艘增至2020年底的142艘，同時擴大「釣島專隊體制」的編制人員至1.3萬人。