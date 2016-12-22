日本新潟商店街大火 燒毀140幢房屋

【東京22日訊】 日本新潟縣糸魚川市一條商店街，當地時間今早10時半左右發生火警，火勢持續蔓延，多達140幢房屋陷入一片火海，至少2人受傷送院。由於現場風勢強勁，大火燃燒6個小時，至今仍未受控，陸上自衞隊已經出動協助救災。

當地傳媒報道，事發地點在JR糸魚川車站附近一個商店和住宅密集的地區。一間中華料理店首先起火，後來因風勢強勁，火勢不停向周邊的商店及民居蔓延，一發不可收拾，而且波及至海邊，受影響街道長達300米。直至下午4時多，大火燃燒6個多小時，仍未受控。為安全起見，當地電力公司已暫停火場附近地區的供電，約400戶受影響。

新潟縣和糸魚川分別成立災害應對總部，新潟縣知事米山隆一要求陸上自衞隊派員協助救災，上越巿高田陸上自衞隊基地隨即派滅火部隊前往救火，鄰縣富山縣及糸魚川巿附近地區都已派出消防車趕到現場協助救火。首相官邸內閣危機處理中心亦設置了情報聯絡室，方便收集火災相關情報。

火警至今導致2人受傷，其中一名40多歲女子因吸入濃煙不適；另一人在逃生期間跌倒輕傷，兩人被送院治療。當局已向火場附近273戶、合共約600人發出避難勸告。據悉，已有60名巿民入住當地的臨時避難中心；而住在火警地區的兒童，需要暫時留在學校。西日本鐵路公司表示，北陸新幹線未有受事件影響，服務如常。

新潟縣氣象台表示，由於日本海出現低壓區，令新潟縣吹強勁南風；糸魚川巿今早火災發生時，風速為時速51公里，正午的陣風更高達時速87公里，氣象台發出強風注意警報。