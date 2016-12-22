柏林恐襲激起示威潮 默克爾「左右」做人難

【柏林22日訊】 德國首都柏林周一發生的聖誕市集貨車恐襲，警方公布涉案疑犯為一名突尼斯男子。由於疑犯以難民身份入境，難民問題再度激起德國社會的對立聲音。柏林多地均有示威，抗議總理默克爾的難民政策，親政府支持者亦同時上街，抗議右翼示威者宣揚種族主義和仇恨言論。

包括德國民主黨（NPD）成員在內逾130名示威者，聚集在恐襲地點附近的哈登伯格廣場

（Hardenberg Square），高呼反難民口號以及揮舞德國國旗。廣場的另一處亦有近800名示威者上街，手持寫有「團結對抗仇恨」、「團結，容忍，愛」等字眼的標語牌及心型圖案，抗議右翼示威者利用是次恐襲，宣揚種族主義及仇恨言論。

在默克爾帶領的基督教民主聯盟（CDU）柏林辦公室門外，亦有200名極右示威者聚集，要求關閉德國邊境以及驅逐所有犯罪的難民，以防德國「伊斯蘭化」。總理府外亦有民眾高舉「默克爾必須下台」及「默克爾雙手沾滿人民鮮血」的標語，譴責默克爾的難民政策導致慘劇頻生。

根據柏林恐襲前的最新民調，默克爾的支持度為57%，高出眾多歐洲各國的領袖，但比起她宣布難民政策前的75%，可謂民意大跌。默克爾曾於本年9月坦承恐怖份子假扮難民入境，但卻強烈捍衛其政策，稱極端回教組織「伊斯蘭國」（IS）在難民湧入前早已入侵德國。

恐襲發生後，大批德國網民在社交網譴責默克爾及其難民政策，指她置國家甚至整個歐洲於危險之中。獨立智庫開放歐洲（Open Europe）的德國辦公室主任沃爾格穋特（Michael Wohlgemuth）認為，恐襲將嚴重影響明年的德國大選，國會上支持默克爾難民主張的黨派將會受挫，而右翼的另類選擇黨（AfD）將會乘勢堀起。