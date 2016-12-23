交通小组议决 维持李嘉U转不重启转角路口

(本报斗湖20日讯)斗湖市议会交通小组今早收到斗湖拉玛园乡村发展委员会所呈的正式函件，并在开会讨论之後，一致决定维持李嘉轻工业区前面U转路口，并且不会重新开启从市区方向直接转入班代路(Jalan Pantai)的转角路口。

斗湖拉玛园乡村发展委员会另一项建议，即把从机场方向供交通工具回转或转入天星园的路口关闭起来，也不被交通小组接纳。

斗湖拉玛园乡村发展委员会要求将两个路口关闭的理由是经常会造成交通阻塞，使斗湖拉玛居民回家时间被拖慢。但是交通小组却考虑到，倘若将两个路口封闭，将会对更多公路使用者带来長期不便。

无论如何，交通小组也议决，将採取其他措施来降低这两个路口对斗湖拉玛园居民所带来的困扰。

将插上不准5吨车转弯告示牌

[我们将会在李嘉轻工业区前面的U转路口处，插上一面不准5吨车转弯的告示牌，因为许多证明都显示，由于大型车辆在该处转弯，是造成速度被拖慢及危脅其他交通工具的主因]:交通小组主任刘剑明市议员说道。

交通灯时限提高

除此之外，从机场方向供交通工具回转或转入天星园的交通灯时限，将从目前的45秒提高到50杪，这是为了让李嘉轻工业区U转路口可以让更多的包括由斗湖拉玛园居民驾驶的交通工具，有足够时间转弯及返家。

还有一项措施就是在华达轻工业区前面的新巴士亭路段之後，原来已有的白色虚线内侧，再加上一条白色连线，如果任何交通工具在进入连线路段范围，就必须进入班代路，不能再驶出阿拨士大道，否则将会被交通执法单位取缔懲罚。

[这样可以減少巴士在巴士亭子以外地点违规缷载搭客，巴士沒有违规停泊，交通流量也会自然顺畅，斗湖拉玛园居民也可以更快回家]:刘剑明说道。

一同出席今早会议的包括了其他的交通小组市议员，市议会相关单位工程师，执法与道路策划官员，交通警察，工务局，商业车辆注册局及陆路交通局等。(18#)