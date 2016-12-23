斗湖扶轮社眼科中心 明年一月一日起关闭

（斗湖22日讯）由于开销庞大，公众的反应却非常冷谈，斗湖扶轮社决定于2017年一月一日起，暂时关闭在发佳商业区的眼科中心。

该社计划以流动眼科服务中心取代目前的固定眼科服务中心。

斗湖扶轮社主席林汉明今天宣布有关消息时指出，该社眼科中心已经开设了5年，要把它关闭是一项非常艰难的决定。虽然该社作出了许多宣传，但公众的反应还是很冷谈，逼于无奈，在本月20日举行的该社理事会议经过冗长讨论后，决定关闭这个中心。

他说，该社眼科中心是在每个星期六开放，免费为公众检验眼睛，平均每个星期需要约500令吉的费用;包括给眼科医生和护士的津贴，水电费及中心清洁费用等，一年的总开销达26000令吉，但每一个星期却只有区区4、5个公众到该中心寻求服务，受惠人数非常的少。

他说，在过去5年，该社眼科中心是获得一位热心会员赞助店位的租金，而有关租约将在今年杪结束。将来每个月将要额外增加至少一千令吉的租金开销。

“在开销日益庞大，所服务的公众却非常少的情况下，该社因此决定由明年一月一日起暂时关闭这个中心。”

林汉明主席指出，将来如果能够获得热心人士赞助租金及费用，该社将会考虑重新设立这个固定的眼科中心。

他说，在关闭发佳固定眼科中心之后，该社将考虑效仿目前进行的流动牙科服务中心，以流动眼科中心方式继续为公众提供眼科服务。

他说，该社目前进行的流动牙科服务取得非常好的成效，每次到乡区，都有逾百人前来寻求服务。

林主席说，以流动方式服务，该社将可以深入乡区为更多需要接受眼科检验的公众提供服务。这比在市区设立固定眼科中心，只有少数人受惠更具意义。（14）