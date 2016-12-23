斗湖消协促聘专才 重估电讯塔安全性

（本报斗湖22日讯)斗湖消费人协会主席士威斯特慎重要求，州政府与各地方政府，聘请专业的人士，对州内所有搭建在高空的电讯塔重新作出安全评估。

他是在昨天前往观察由民眾投诉，指今天上午在阿拔士路雪房区，在四层楼天台搭建电讯塔之后，如此表示。

他要求地方政府关注，在州内建筑高楼的电讯接受器架构是否安全？他是因为发现近期内斗湖各区高楼正在进行增加电讯接受器而作出这项呼吁。

[不要忘记在2013年曾经发生槟州巫统大厦避雷塔坠落事件]:士威斯特说道。

在槟州凌空而降的避雷塔，重量有如7辆各载满60名乘客的巴士，以130公里时速撞向地面。

当时驾车经过的槟州居民林振益，连人带车被击碎压扁，这宗案件曾经引起轰动，当时国内媒介纷纷报导。

[受害者的惨况，足以证明这些在高空堕下的物品冲击力是何等巨大，甚至是因坠落引起的瓦砾，也足以击碎任何与它碰撞的物体]:士威斯特说道。

他也怀疑州内电讯塔是否全部都合法，如果没有经过地方政府的批准，私自塔建的电讯塔，不但应该立刻拆除，有关的业主及租户，也必须受到应有的惩罚。

士威斯特指出，当自己前往观察时，除了发现电讯塔是置放在天台上，可是安装过程，设备以及安装的位置无法看清，因此是否安全确是一项令人担心的问题。(18#)