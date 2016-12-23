肃毒组又建功 起60.28克冰毒

【本报拿笃记者二十二日讯】拿笃警方肃毒组又建功，卤获60.28克重的冰毒，值RM6,000.00，警方援引1952年危险毒品法令第39B条文调查该案，在该条文下被控，一旦罪名成立，唯一的判决是死刑。拿笃警区主任韩查阿末助理总监说，于本月20日上午11点45分一组肃毒组人员根据情报在西加麦3哩逮捕一名28岁拥有毒品的本地籍男子，毒肃组人员展开行动时是在上述地区截查一辆黑色的普腾赛佳轿车，经过搜查在方向盘下方搜到一个棕色斑点的袋，内置有24个以白纸折成小包及2个青色纸折成的小包，每个小包内置有被怀疑属冰毒的物体，全部约重60.28克，被捕者接受尿检发现呈毒品阳性反应。

另一方面韩沙称，自宵禁令实行后大部分从事捕鱼行业者有申请夜间出海准证，他相信还有一小部分没有申请该准证，当局会关注进行调查。

2016年与2015年同期 毒品案及涉案人数公布

【本报拿笃记者二十二日讯】拿笃警区主任韩查阿末助理总监今天公布了2016年与2015年同期各种毒品案件及涉案人数的统计数字。

涉及1952年危险毒品法令第39B条文的案件2015年零宗，2016年1宗1人被捕。

涉及1952年危险毒品法令第39A (2) 条文2015年有1宗1人被捕，2016年零宗。

涉及1952年危险毒品法令笫39A (1) 条文2015年有4宗1人被捕，2016年有1宗一人被捕。

涉及1952年危险毒品法令第12(2) 条文2015年有19宗19人被捕，2016年有46宗46人被捕。

2015年一月份至今毒品案件共有24宗，21人被捕。

2016年一月份至今毒品案件共有48宗，48人被捕。（26）