即將到來的農曆雞年 將現“一年兩頭春”曆法現象

（新華社天津24日電）再有一個多月，農曆丁酉雞年就將到來。天文專家表示，雞年將會出現中國傳統曆法中的“一年兩頭春”現象。

從2017年1月28日開始到2018年2月15日，為農曆的丁酉年，俗稱“雞年”，長達384天。

天文教育專家、天津市天文學會理事趙之珩介紹說，所謂“一年兩頭春”是指在農曆的一年中有兩個立春日的現象。由於立春日通常在每年的2月4日前後，因此，“雞年”確實包含有兩個立春日，即正月初七立春（2017年2月3日）和臘月十九再次立春（2018年2月4日)。

相對於“一年兩頭春”，還有“無春年”和“單春年”。“兩頭春”或“無春”的現象，往往會在民間引發不少議論，有人甚至將此與吉兇福禍、婚喪嫁娶聯繫起來。

對此，天文專家明確表示，“兩頭春”或“無春”都是由中國農曆和陽曆兩套曆法並行的制度造成的，由於中國的節氣是按照陽曆排列的，每月兩個節氣，日期是相對固定的，而這些節氣在農曆中日期卻又不斷變動，從而造成了“兩頭春”或“無春”現象。“兩頭春”也好，“無春”也好，都只是正常的曆法演變，絕對不存在“吉利”或“不吉利”之分，公眾不必過於在意。

據了解，“一年兩頭春”現象每隔數年便會出現一次，上一次出現在2014農曆甲午馬年，而再下次則要等到2020年農曆庚子鼠年。（完）