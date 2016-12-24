張志軍：大陸將推多項措施 與台灣八縣市交流　

(中央社北京24日訊)台灣八縣市農特產品展銷旅遊推介會上午九點在北京展覽館舉行，中共國台辦主任張志軍和中國國民黨副主席陳鎮湘共同參加了開幕式。張志軍表示，未來大陸將會用各種不同形式推展八縣市的旅遊和農產品展銷，進一步加強兩岸的交流合作。他不時對台灣農特產品說，「好呷！」「很讚！」

張志軍表示，這次藍營八縣市農特產品展銷和旅遊推介會，其實準備的時間是非常短的，今年九月八縣市組團到大陸和大陸進行商談，表達了他們在520之後，由於兩岸關係發生重大變化，各縣市民眾希望進一步推進兩岸在農特產品、旅遊行業的交流合作。 張志軍稱，台灣這八各縣市都有一個共同特點，就是在兩岸關係性質認定上都有正確的認識，經過雙方商談，大陸方面決定推出八方面的有關措施，來推進八個縣市的交流合作。這是在很短時間，措施落實的具體體現。

他希望這個產銷能夠成功，展位規模不是很大，但意味著一個開端，絕不是最後一次，以後還會以不同的形式來舉辦，來進一步推進兩岸關係的發展。

在北京市副市長王寧和陳鎮湘及花蓮縣縣長傅崑萁致開幕詞後，張志軍在傅崑萁的陪同下參觀各展區，受到許多攤商和民眾的歡迎。張志軍顯得心情很好，從頭到尾笑容滿面，不管是西瓜酥，太陽餅，金門高梁酒或南投高山茶，台灣民眾請他試吃，試喝，幾乎來者不拒，而且吃完不忘說句閩南話「好呷！」，或是豎起大姆指說「讚！」。

值得一提的是，張志軍和許多參展廠商都很熟悉，不時聽到他和台商握手，喊著「好久不見！」，「咱們又見面了！」「希望你們這次展覽大有收獲。」

張志軍走到金門縣的攤位，業者和張志軍是「老朋友」，之前曾送給張一把「勇士刀」，張志軍說金門刀製作工藝非常精細別緻。張志軍拍著台商的肩膀說：「現在刀具在大陸還是管制的，未來開放後，你的生意一定會非常好」。

全場共有一百三十二個攤位，其中，花蓮和南投是最攤位數最多的，各廿二個；最大的展位，是金門高梁酒公司。包括花蓮縣長傅崑萁，新竹縣長邱鏡淳和苗栗縣長徐耀昌夫人蔡麗卿等都使出混身解數，拿著自己的農特產品向北京民眾和媒體推銷，攤位前萬頭鑽動。