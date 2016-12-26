幸存美兵毋忘珍珠港事件 日方應為戰爭道歉

【華盛頓26日訊】 日本首相安倍晉三周一晚出發前往美國夏威夷，展開一連兩日的訪問，期間會與美國總統奧巴馬參加偷襲珍珠港事件75周年的悼念儀式，預計會發表「不戰」宣言，但不會道歉。有曾經歷珍珠港事件的幸存美兵認為，日本應為其所做過的事致歉，「不只對珍珠港事件，而是整場戰爭」。

現年94歲的退役美兵格洛夫（Jay Groff）見證當年珍珠港事件的慘況，他在家鄉維珍尼亞州受訪憶述，事發時大多人還在睡覺，他目睹炸彈掉下穿過天花，是他「有生以來首次感到害怕」。他表示，雖然歡迎安倍到訪夏威夷，但認為日方還欠美國人一個正式的道歉，否則事件不能稱作「結束」。

格洛夫直言：「奧巴馬沒甚麼需要道歉，但日本一定要為其所做和導致的事件道歉，不只對珍珠港事件，而是對整場戰爭。」美國海外作戰退伍軍人協會（Veterans of Foreign Wars）職員戴維斯（Joe Davis）則認為，保證不重複歷史悲劇比道歉重要，但坦言仍有很多老兵拒絕跟日本和解。

而日本有民眾關注安倍發表「不戰」宣言的意味，有網民留言問：「所謂不戰，是指會為防衞國土戰鬥，但不會發動侵略戰爭對吧？」有人擔心「不戰」猶如意味日方即使受侵害也不反抗；亦有人諷刺指，實際上只是表明「絕不向美國拔刀相向」；更有人揶揄：「就算日本表明不戰，美國還是很好戰。」