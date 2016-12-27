乐扬文娱社31日举行 跨年聚歺晚宴

（本报拿笃记者26日讯）拿笃乐扬文娱社将在2016年12月31日（星期六）晚上六点半在该社会所（拿笃乐扬文娱社会所地址是 ：MDLD 6595 , LOT 29, Mile 1 .Teck Guan Light Industry Shophouse , Jalan Segama Lahad Datu , Sabah . Tel : 089-886595 ）举行跨年聚歺晚宴。

据拿笃乐扬文娱社社长戴昌福透露；这项跨年聚歺迎新送旧晚宴是希望会员们能踊跃的报名参加，会员歺券是每个人三十元。会员歌手可以彼此联络感情，借此互相交流，届时将有邀请顾问团，媒介记者及评审团等都受邀出席参加，使得拿笃乐扬文娱社跨年聚歺迎新送旧晚宴增添热闹。

据悉，2016年已佷快就过去了，他希望会员歌手们能把握现在，展望未来，在未来的2017年会有更好的成绩。

除此之外，拿笃乐扬文娱社社长戴昌福说；拿笃乐扬文娱社的会员们一年来的参加各种比赛与练习都希望会员们有所提升歌艺，他也希望歌手们除了平时在会所及对外参加歌唱赛之外，同时要多练习，充实自己。

他也希望在练习时间能与会员歌手【分享歌艺技巧及提升歌唱】共勉之。 他希望他能将过去唱歌所得的経验耒与大家分享，并表示了解唱歌的基本条件，再加上勤学习，你就不难唱好一首歌。

戴昌福社长希望【分享歌艺技巧及提升歌唱】了解到主要一般上唱歌所面对的问题有1）口形 2）乱唱歌 3）声音的应用 4）音感好不好，气息够不够？5）怎样唱好一首歌 6）怎様成为一位好歌手 7）比赛或演唱时要注意的事项 8）双唇声，唇齿声，舌尖声，舌根声，舌前声，翘舌声及舌齿声等，同时也让在场的出席者了解歌唱比赛评审的准则。兹采摘重点如下 ; 1) 口形 A (啊) : 广圆 —- 先把口张大，齿间的广度约可插入二指。把舌放平，装置在口腔的下部，然后发音。 E (哀) : 中扁 — 囗作扁平而张开，齿的广度约可插入拇指。舌的中部装置在口腔的中段，然后发音。 (衣) ：狭扁— 口作扁平形而张开，但比E更狭，齿间的广度可插入小指，舌的前部 （但非舌尖）装置在口腔的上段，然后发音。 O (O) : 中圆—口形稍窄而开作圆形，齿间的距离宜比中指之幅稍广，舌的后部装置在口腔的中段，然后发音。 U (乌) ：狭圆—口仍开作圆形，不过稍狭，齿的距离以插入小拇指为度，两唇突出舌的后部装置在口腔的上段，然后发音。2）乱唱歌 音道中毒 ：唱歌时过份用力或刻意拉高声线就容易整伤声带，因为声带表面很脆弱，长期摩擦后其后面血管会不断扩张而起“泡“，结果声带长出息肉。 3）声音的应用 音高/音准, 大小声, 力度— 歌声须与音乐融合在一起，旋律，歌声也要紧扣在一起。— 音色好是– 明亮，圆润，宽广，结实，宏亮。 — 声音一定要自然。 — 必须要了解一首歌要用什么声音耒唱，这要看歌曲的作品，味道。 4）音感好不好，气息够不够？节奏 ：歌曲的灵魂（节奏感）。 表情 ：出自内心（心理学）。 生理，物理，心理 生理：嗓子，形象。。。。。。 物理：音感，气息，节奏。。。。。 心理：了解，领悟，感情处理。。。。5）怎样唱好一首歌 — 首先必须了解歌曲，歌曲，领悟，感情，軽重强弱–心理学 6）怎様成为一位好歌手 — 唱歌的时候 ，情绪要稳定，稳重走上台，表现大方，自然，稳定的心情。 放松 ，定调 ，定场，气息掌控，尾音处理，口形，换气/偷气—一定要跟节奏，多看，多听，多唱–说的好，唱的好。 问题 — 吐词要向前发声– 声音不要窝在里头 。— 声区统一 。— 唱的干淨利落。— 刚中带柔。 — 声音暗暗的。— 唱的心虚– 自信不够。 — 定调/定场。 — 共鸣。放开耒唱，有开的感覚。演唱情感过于淡薄。 声音的寛度，亮度。心里没有调整好。 軽量级歌手唱重量级的歌。没弹性。进不到歌里去。发普–结实。穿透力，爆发力（不吵）。保养嗓子。7）比赛或演唱时要注意的事项— 选唱歌曲必须要适合你音域的歌。— 选好听及自已有把握的歌。— 定调。— 衣着的装扮。— 台风，勿模伒太多的动作。8）双唇声，唇齿声，舌尖声，舌根声，舌前声，翘舌声及舌齿声 双唇声：b (玻)p (坡)M (模)。 唇齿声 ; f (佛)。舌尖声 ：d (得)t (特) N (讷)I (勒)。 舌根声 : g (哥) k (科) h (喝)。 舌前声 ； j (基)g (欺)x (希)。 翘舌声 ；zh (知)ch(蚩) sh (诗)r (曰)。舌齿声 ； z (资) c (雌) s (思)。歌唱比赛评审准则（一）声音的应用音色。声音的位置。共鸣。传达度。圆连技巧。气息支持。掩饰弱点。声区转换的控制。（二）音乐淮确性音高/音准。 音的长度/时值。 节奏。拍子。速度。歌词。 大小声/力度。特殊音乐记号。乐句。（三）演绎与台风姿势。手势。仪态。脸部表情。神情。乐句的表达。情绪的转达。内绪的传达。整体的诠译（31）。