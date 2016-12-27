军人纪念碑未列促销景点 应成斗湖历史旅游重点环节

（本报斗湖26日讯）还有几天就是马印对抗时期一批马来西亚军警在加拉巴干卫国殉职的53周年纪念日，然而斗湖市区的军人纪念碑仍未列为旅游的促销地点。

在1963年12月29日当天，因为反对包括北婆等四方共组马来西亚，由印尼发起的马印对抗战争，在加拉巴干边境开响，我国军警虽然奋战却寡不敌众多位殉职。

虽然这已成为历史，两国也早重修旧好，但是若没有当初军警人员的一番英勇抗侮，万万没有今天的太平强土。

因此战后由国父东姑阿都拉曼亲手立碑纪念众殉职战士的事积，非但要被国人了解，也应该将之向外传褒，并成为本市历史旅游的重点环节。

遗憾至今斗湖市议会旅游小组还没有将市区警局对面的军人纪念碑列为旅游促销地点的名单之中。

前任旅游小组主任哈立市议员在三年前一次常大会议上透露，有几个原因导致旅游小组尚未决定是否适合将该军人纪念碑列入旅游促销地点，包括了代表性，敏感度及管理权。

由于真正的军人纪念碑是设在加拉巴干马印边界的地带，市区的军人纪念碑只是一个像征式的碑像，旅游小组已经把加拉巴干的军人纪念碑列入旅游景点促销地点，因此不想进行重垒宣传，避免产生不必要的混淆。

其次，由于军人纪念碑所纪念的事纪，是当年我国边界冲突事件时，牺牲的我国军警人员，由于考虑到邻国的友好关系，加上邻国有许多人都会前来游旅或探亲，如果太过强调这项事纪，担忧会防碍大家的良好情谊。

第三，虽然每年的军人节的献花仪式前，地方政府受委托对该军人纪念碑进行清理，但是有关地点的管理权是由退役军人拥有，因此地方政府在使用该地点进行任何促销活动，必须获得有关方面的允许。

虽然考虑到上述三项要点，但是经过一番商讨之后，大会仍然认为有关军人纪念碑绝对有作为旅游景点的价值，更何况有部份被编入旅游名单的景点，是纯属私人界拥有，相对之下，该军人纪念碑没有被纳入名单，反倒令人感到讶异与遗憾。

现在斗湖市议会旅游小组已由市议会主席阿里祖兹亲自掌舵，更应该立刻开档研究，如何将马印对抗当年我国军警的英勇事积成为吸引外客的主题，否则每年进行的英雄节献花圈活动，只会沦为一项官方例行节目，甚至连斗湖人民也对此于既冷漠与不了解。(18#)