双黄灯不是赦免金牌 霸占卸货车位照吃罚单

（本报斗湖26日讯）闪著双黄灯并不代表就可以霸占专供卸货用途车位，如果市议会执法人员发现有任何车辆在非限定时间内使用卸货车位，即时车子当时闪著双黄灯，也一样会发出罚款单。

斗湖市议会交通小组主任刘剑明市议员在今天透过报章向企图采用闪双黄灯方法获取执法漏洞的驾驶人士作出上述警告。

［是双黄灯不是赦免金牌，如果市议会执法人员不采取行动，最终会出现许多滥用这种方法来胡乱泊车现象，最后市区的停车问题将会一团糟］：刘剑明说道。

他表示，本身接获许多投诉，指许多卸货专用车位就像是虚设般，因为经常会有其他的车子在闪双黄灯之后霸占．虽然他也经常指示执法人员进行执法，但是一来执法人员人数不足，二来斗湖地区太大，难以应付每天的“犯罪率”。

除此之外，斗湖市议会也经常接到投诉，指货车不遵守市议会规则，在没有卸货专用的地点进行卸货，而且超长的货车时常会导致交通受到阻碍。对此，刘剑明表示将会指示执法人员留意及对付。

他表示，如果斗湖要升格为市，除了要有更多的硬体设备之外，也必须有高尚的市民品格，如果斗湖人继续如此，将会被外地人看不起之外，也成为后代的坏榜样。

他也举列，不少斗湖驾驶人在行驶中，爱在手上夹香烟，这样态度除了会制造意外之外，也对本市的形象造成很大的负面影响。

［如果我们是斗湖人，就应该珍惜这里的社会秩序，形象及安全，如果我们不爱惜自己生长的城镇，试问如何教导下一代？］：刘剑明苦口婆心说道。(18#)