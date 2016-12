斗湖扶轮社赞助 2儿童免唇手术费

(本报斗湖二十六日讯)斗湖扶轮社日前赞助二名儿童进行免唇手术。

斗湖扶轮社乃配合2016-2017扶轮国际主题<扶轮服务人类>而进行此社会福利建设计划。

斗湖扶轮社日前赞助二名儿童作免唇手术,根据二名儿童母亲表示,该两名儿童在出生时有免唇情况,在由Vimal Dass医生成功动手术后,彼等有更好的笑容如其他孩子无异。

据悉,国际扶轮(Rotary International),也被称为国际扶轮社,是由分布在168个国家和地区中,共约33,000个扶轮社组成的国际组织,主要提供各种社会服务。各地扶轮社的成立皆须向国际扶轮申请且获得同意,并遵循共同的准则运作;原则上各扶轮社都是独立运作的社团,但会间接接受国际扶轮的指导。

国际扶轮的特色之一,是每一个扶轮社的成员需来自各种不同的职业,并鼓励社员在各自的职业中提高职业道德,进而提供各项社会服务;另一个特色是各扶轮社固定每周利用一次的早餐、午餐或是晚餐时间举行例行聚会,聚餐时间既是社交活动又是一起讨论服务目标的机会,聚会中通常都会邀请各种来宾做关于各种课题的演讲。

扶轮社的成员称为「扶轮社友」(英文:Rotarians),主要的标语是「超我服务」(英文:Service above Self)及「服务最多,获利最丰」(英文:They Profit Most Who Serve Best)(14)