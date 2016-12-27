沙烈千金订婚礼 达官显要纷道贺

【本报拿笃记者二十六日讯】诗南区前任国会议员拿督沙烈卡比博士与夫人拿汀法玛阿都阿吉斯，今早在他们私寓为千金出阁举行传统的马来民族订婚仪式，男家带来了厚礼到女方家谈论聘金的事宜。双方家长由媒人的代表谈判及长老的见证下，很快地便在一团和气下，完成这场庄严却喜气洋洋的订婚礼。

据悉，沙烈卡比即将出阁的闰女为阿美拉伊莉莎蒂芭，其未来女婿则为阿末法里德，其亲家与他的故乡皆来自仙本那，并且对方是当地马来社会一户有名望的家族，可说是门当户对。

据了解，婚礼料会另择吉日在明年哪一个好日子安排举行，以让这一对金童玉女尽快在良辰吉日下共结连理，进而开枝散叶，共同组织一个幸福美满的家庭。

又悉，沙烈卡比的好友拿笃区华人甲必丹黄瑞文及东谷区华人甲必丹温天福，以及其两位同窗华裔好友郑志良和蔡顺通等华裔朋友，都有向其俩夫妇登门道贺及向一对新人祝福，以预祝他们白头偕老，永结同心。

在这项对华社来说，较为鲜少有机会见识的马来传统订婚仪式礼成后，有安排丰盛的自由餐招待，另外还有小礼物予在场的每一位出席者，以示感谢他们观礼如述的仪式，也是作为祝福每个人或双方家长子女的终生大事。

也是诗南区人民志愿警卫团荣誉上校沙烈卡比受访时说，我国拥有多姿多彩和多元化的传统风俗和节日，举例：圣诞节和华人农历新年等，另外，也包括了不同种族的订婚仪式。如今天是他偕夫人闰女出阁前的订婚仪式，都是特地按照马来人（巴夭人）的传统文化习俗来进行，并希望这种独特的文化风俗，能一代代地相传下去，成为本身民族文化的根。

虽然他强调保留民族原有的传统风俗尤为重要，但一贯开明作风为见称，包括与本地华社相处得非常融洽的他也同时表示，希望借此这种传统的文化习俗，不是对不同种族的排挤或同化，相反的，是互相了解、尊重、接纳和包容，唯有如此，各族之间才能在这个奉行多元化主义的社会和睦共处，也继续成为世界备受赞誉「和平国」的典范。

「我希望通过类似的传统活动，能让其他族群的朋友参与，因为这不仅能促进彼此之间的互相了解和尊重，同时也能促进彼此之间的联谊交流，这是十分健康的文化和有正面价值观的。」他曾是联合国和平大使的他如此表示。

借著今天仍然是圣诞节公共假期的一天补假（因该节日正日座落在昨天的周末，同样为公共假期），他也希望诗南民眾能借著这个假期，好好地与家人团聚在一起，因遇见连继续几天的公共假期不容易，须知亲人和家庭才是每个人最终的归宿。

此外，他也呼吁民眾继续支持自祖国独立以来执政至今，并秉持中庸及开明政策为原则施政的国阵政府，包括继续拥护我国首相拿督斯里纳吉领导国家及本州首席部长拿督斯里慕沙阿曼领导沙巴，唯有如此，各族人民的和平与安泰才有保障。

他除了感谢亲戚朋友和马来社群的领袖，如：村长及酋长，赏脸观礼其闰女与未来女婿的订婚礼。同时，他也不忘感谢华裔朋友们百忙中抽空出席观礼如述的仪式，包括两位华人甲必丹温天福与黄瑞文，以及郑志良和蔡顺通等人。（26）