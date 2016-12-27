紫辰阁宣教组2月12日举办 德友生日暨新春联欢晚会

(本报斗湖二十五日讯 ) 斗湖德教会紫辰阁宣教组将于2017年2月12日〈丁酉年正月十六日〉星期日晚上六时卅分于该阁广场举办2017年 〈一，二，三月份〉德友生日会暨新春联欢晚会 。

宣教组也成立了一个以该阁董事署理阁长许德强同德为首筹委主任的工作小组，并积极进行筹备活动工作 。

筹委主任许德强表示，举办此项盛会除了籍此为德友们欢庆生日外也欢庆新春佳节，另一方面也促进德友联谊 。当晚的节目有财神爷，大串烧(卡拉OK好歌友班 )，华乐表演，寿星献唱新年歌，德理讲座，董事全体大合唱新年歌，寿星抽奖，也有最高龄男女寿星新年红包 。

据主办单位表示，当晚之寿星必须是该阁会员，当你购票时请向售票人报名 ( 以身份证为准 )，70岁以上之寿星们必须付上身份证为准 。与此同时，生日餐宴以座围台式，餐券每位25令吉，截止日期为2017年2月9日 。

任何有意购票者，欢迎联系德教会座办处：彭群晶 〈089-774166〉，筹委主任：许德强德兄〈0138861377〉，蔡谨好德姐 〈0178991193〉，李白惹德姐〈089774166〉，卓春梅德姐?〈0128122578〉。

兹将斗湖德教会紫辰阁宣教组举办2017年( 一，二，三月份 )德友生日会暨新春联欢晚会筹委会名单列下：顾问：陈富琴 。筹委主任：许德强 。副主任：阮淑琴，卓?春梅 。秘书：陈雪妮 。财政：陈丽娟 。司仪：孙咏鸿 。节目：卢奕达 ，余文达 。宣传：邱志光 。票务：卓春梅，蔡谨好，李白惹 。音响：黄燕芳，黄合?茂，罗锦锭 。场地.：陈梓永，卢金茂 。餐宴：李水生，卓春梅 。摄影：蔡文娟 。胸花：温玉莲，黄惠珍 。登记/招待：洪玉玲，黄惠珍，刘芸兰，严肖娣 。善后工作：全体工作人员 。(14)