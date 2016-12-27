金花园毛贼夜夜出动造案 行动党促办警民对话会

（斗湖26日讯）新安路金花园的深夜毛贼猖獗横行，最近两个星期内陆续传出数十间民宅遭到破门爆窃，甚至有单一民宅前后连续遭到毛贼三次光顾，居民今日向民主行动党反映表示，警方至今仍未宣布有嫌疑犯落网，这样下去金花园居民夜夜无法入眠，谨希望斗湖警方加强打击力度，尽早逮捕涉案毛贼绳之以法！

金花园数十家居民的代表，今日会见行动党斯区州议员陈泓缣特别助理张汶义、许汉耀及斗湖社青团团长洪诗杰，他们全部是过去两个星期内住家遭到爆窃的受害者，他们是黄氏、陈氏、原氏、潘氏、杨氏、方氏、刘氏、余氏、叶氏、成氏、岑氏、沈氏及锺氏等居民或代表，他们对毛贼造案的高度频率感到烦不胜烦，所有遭殃的居民都已经据情向斗湖警方报案，如今谨希望警方早日缉拿毛贼。

居民表示，金花园的毛贼出动率如此之频密，这两个星期以来，几乎每晚都有居民遭殃，接获投案的警方更无奈的承认表示，金花园最近成为斗湖区一个偷窃的热点，尽管这是一个残酷的事实，但为何两个星期内以来，毛贼仍然是肆无忌惮的继续造案，他是否是已当斗湖的警方已经是不存在了？

据居民出示的闭路电视录像显示，毛贼是一名独行侠的男子，造案时分多选择在午夜时分12时至凌晨5时之间，他每次都携带全副武装，撬开铁花潜入民宅偷窃，而所偷窃的物品，都是现金、金饰、手机、手表、平板电脑、充电器、吹风筒甚至是羽球拍等物件，毛贼只是偷窃小样并且值钱的物件，对笨重的电器则置之不理，但被撬开的门锁及门窗皆让居民蒙受不菲损失，致使居民需另掏腰包维修。

居民表示，毛贼偷了非常多的电器用品及金饰，想当然他们将会在二手市场及当店脱售贼赃，只要循着这个脉络，有关毛贼肯定将会浮出水面，等待警方缉拿归案。

由于毛贼行径非常猖獗，使得金花园居民最近凌晨时分都不敢入眠，稍微有响声从物外传来，他们都如临大敌般惊醒外出察看，但这不是长久之计，因为将会影响到他们睡眠素质导致第二天无精打采，假如斗湖警方一日仍没有宣布缉拿到毛贼，他们夜夜都人心惶惶不敢安稳入眠，深怕自己是下一位受害者。

居民表示，有关喜欢赤脚留下脚印的“独行侠”毛贼，相信是非常熟悉金花园住宅区的结构，他每次造案时多数皆是从屋后厨房处撬开潜入屋内，而且对破坏门锁和铁花的技巧非常熟悉，可以称得上是一名惯犯，可是这名毛贼竟然有翻转金花园的本领，至今仍在法网之外随时再次造案！

斗湖行动党聆听金花园居民的心声后表示，行动党将数日内拜会斗湖警区主任法迪尔助理总监，并向警方陈述有关解决该问题的迫切性，勿让居民惶惶不可终日！

州议员特助张汶义表示，金花园目前的情况就像今年年中发生在阿拔士天星园的情况如出一彻，当时天星园盗贼猖獗更是有过而无不及，次数多得让人难以接受，每晚都可以听见毛贼脚步声从屋顶一间又一间跨过去，但是在斗湖国会议员拿督玛丽叶娟呈安排了一场“居民与斗湖警方对话会”后，糟糕得情况才得以舒缓及解决。

有鉴于此，斗湖行动党在拜会斗湖警区主任时也会要求举办警民对话，同时也希望斗湖国会议员拿督玛丽叶娟呈以斗湖人民治安福祉为优先，暂时抛开政治色彩的背景，与在野的民主行动党促成这场重要的警民对话会，虽然如今警方一再宣称警力不足，但还是要求警方以金花园住宅为优先，以避免毛贼行径继续肆无忌惮，当警方没有料到！

张汶义补充说，由于金花园毛贼横行，导致有居民投诉说，连圣诞节前夕的平安夜也不平安了，新年及农历新年将至到，许多居民外出旅游或公干必须告知邻居，以睦邻精神共同关注社区治安，若有需要可以联系斗湖警察局（089-772121）要求巡逻警察前来，或通知警察之友（Rakan Cop）在巡逻时协助关注屋子。(14)