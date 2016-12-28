中國高鐵開進大西南 基本形成“四縱四橫”高鐵網

（新華社昆明28日電）28日上午，滬昆高鐵最後一段貴陽至昆明開通運營，在中國大西南與東部沿海之間畫下濃墨重彩的“一橫”。滬昆高鐵的全線開通，標誌著早期規劃的“四縱四橫”高鐵幹線網基本成型。

中國鐵路總公司有關負責人介紹，滬昆高鐵是“四縱四橫”中最長的“一橫”，是中國東西向最長鐵路客運專線，途經6省市，全長2252公里。其中上海至杭州段於2010年10月26日開通，杭州至長沙段於2014年12月10日開通，長沙至貴陽段於2015年6月18日開通。

滬昆高鐵貴陽至昆明段全長463公里，設10個車站，初期運營時速300公里。開通初期，將安排開

行貴陽北至昆明南間G字頭動車組列車11對。2017年1月5日後，將開行北京、上海、廣州、鄭州、武漢等方向到昆明的G字頭動車組列車。屆時，昆明到各大城市旅行時間將大幅縮短。如昆明到北京由原來的約33小時縮短至約12小時，到上海由原來的約34小時縮短至約11小時，到深圳由原來的約29小時縮短至約7小時。

同日，雲南至廣西鐵路昆明至百色段開通運營，標誌著南寧至昆明和昆明至廣州快速鐵路通道全線開通運營。目前，全國鐵路運營里程已達12萬公里以上，其中高速鐵路超過2萬公里，西部地區鐵路超過5萬公里。

鐵總有關負責人表示，兩條新線的開通運營，將大大縮短中國西南地區與華南、華東和中南地區的時空距離，使中國高速鐵路的網絡效應進一步顯現，將極大改善區域交通條件，促進區域經濟社會發展。對支撐“一帶一路”、長江經濟帶、西部大開發等國家戰略，推動區域協調發展具有重要意義。（完）