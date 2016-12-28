印度发生火车脱轨 2人身亡40多人受伤

中新社新德里28日电)当地时间28日凌晨，印度北方邦坎普尔地区发生火车脱轨事故。据当地警方表示，事故已导致至少2人身亡，另有40多人受伤。

据当地铁路部门发言人表示，这列火车在行至一处桥梁时发生事故。火车中间的15节车厢脱轨并翻覆，仅前面5节车厢和后面3节车厢完好。车厢倾覆造成大部分乘客被困在内。

事故发生后，当地警方和医疗机构随即展开救援行动，当地官员也赶赴现场指挥救援和清理。有消息人士表示，目前所有乘客已被救出。据当地警方证实，已有2名乘客在事故中身亡，另有40多人受伤，且伤者中有8人处于情况危急状态。

目前尚不清楚事故发生的具体原因。印度铁路部门表示，已就事故展开调查。

据了解，发生脱轨事故的桥下是一条干涸的河道，有两节车厢倾覆在河床上。据目击者表示，车厢落下时曾激起厚厚的尘土。有部分乘客得以自行翻窗逃脱。

目前涉及事故线路的列车均已暂停运行。有关部门正在对事故现场进行清理，并展开进一步调查。据印度铁道部部长表示，将会给事故受害者提供必要的资金帮助。

印度铁路安全记录欠佳，经常发生火车事故。今年11月20日，印度一列高速火车在北方邦发生脱轨，造成上百人死亡，超过200人受伤，成为印度近几年来最严重的一起火车脱轨事故。（完）