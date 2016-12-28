国台办回应“新共识”说： 两岸同属一中不能被替代

（中新社北京28日电）国务院台办发言人安峰山28日在北京回应“新共识”说，强调两岸同属一个中国这个核心是不能被替代的。

在国台办例行发布会上，一位记者问，有大陆学者日前表示，在一中原则基础之上，两岸双方可以在“九二共识”之外另寻新的共识。近日又有台湾学者提出，两岸同属一个中华民族，可以成为两岸双方的新共识，发言人对此有何评论？

安峰山回答说，这是学者个人的看法。我们也注意到，有关这个话题最近众说纷纭。“我要强调的是，我们坚持一个中国原则的立场和态度是一贯的、明确的，坚定不移。”

安峰山说，只有承认“九二共识”，认同两岸同属一中，两岸双方才有共同的政治基础。“九二共识”的核心意涵在于认同两岸同属一个中国，它的重要性就在于清晰地界定了两岸关系的性质，表明两岸不是国与国的关系。无论怎样的表述，都不能偏离两岸同属一个中国这个核心认知。这个核心是不能被替代的，也只有回到这个立场上来，两岸双方才有共同的政治基础，才可以开展接触、互动，推动两岸关系的和平发展。

在回答另一相关问题时，安峰山表示，今年5月20日以来，台湾方面一再说两岸应该在“求同存异”的基础上来开展对话、发展关系。两岸同胞实际上都在问，台湾方面所讲的“求同存异”的“同”到底是什么？“两岸的共同认知”到底是什么内容？台湾当局总要把两岸关系的根本性质和两岸关系发展的基础这些原则问题给讲清楚、说明白。只有回到承认“九二共识”、认同两岸同属一中这样一个共同的政治基础上来，两岸关系才能回到和平发展的正确轨道。（完）

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國台辦新聞發言人安峰山今日上午在北京舉行的例行記者會上表示，兩岸關係和平發展，是台海和平穩定的最大保障，「台獨」勢力及其分裂活動是兩岸和平穩定的最大威脅，「以武拒統」注定失敗。

安峰山表示，蔡英文上任以來，民進黨當局不承認九二共識，不認同兩岸同屬一中，單方面破壞兩岸關係的共同政治基礎，破壞雙方政治互信，令兩岸關係和平發展的良好局面和成果受到嚴重衝擊。

他指出，「九二共識」的核心意涵是認同兩岸同屬一個中國，無論怎樣表述，都不能偏離兩岸同屬一中的核心認知。這個核心不能被替代。中方歷來以一個中國原則來處理台灣的對外交往問題，絕不會允許台獨分裂勢力以任何形式、任何名義把台灣從中國分裂出去。強調兩岸關係和平發展，是台海和平穩定的最大保障，「台獨」勢力及其分裂活動是兩岸和平穩定的最大威脅，「以武拒統」注定失敗。

而三名主張本土自決的香港立法會議員羅冠聰、朱凱廸及建築界姚松炎，下月將聯同香港眾志秘書長黃之鋒，一齊赴台出席台獨組織「時代力量」舉辦的論壇「播獨」，大講自決，被質疑其行為是否等同與台獨分子勾結。安峰山今在記者會上引用毛澤東的詞「小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁」來回應事件，直指一小撮台獨勢力妄圖與港獨勾連來分裂國家，是不可能得逞，最終只會落得頭破血流的下場。

此外，安峰山又稱，台灣問題事關中國國家主權和領土完整，是中國內政。希望美方恪守一個中國政策和中美三個聯合公報的原則，慎重處理涉台問題。