日揆安倍珍珠港獻花 閣員東京參拜靖國神社

夏威夷訊】 日本首相安倍晉三於夏威夷時間周二（大馬時間周三），與即將卸任的美國總統奧巴馬在夏威夷珍珠港，出席了日本偷襲珍珠港75周年的悼念活動。兩人在當年被擊沉軍艦「亞利桑那號」改建而成的紀念堂上獻花及默哀並相繼致辭，惟安倍並沒有向陣亡美軍士兵道歉。在安倍承諾不再重蹈戰爭覆轍之際，他的內閣大臣卻在東京高調參拜供奉二戰甲級戰犯的東京靖國神社。日本在野民進黨黨魁蓮舫及中方均質疑安倍的和解誠意。

安倍晉三與奧巴馬當地時間周二上午十一時乘船抵達亞利桑那號軍艦紀念堂，兩人步進刻滿了一千多名遇難水手姓名的紀念碑前，向死難者獻上百合花圈，並站立默哀。兩人其後在對面的碼頭致辭，安倍稱：「我以日本首相的身份，對死難者及在戰爭中陣亡的男女致以深切及恆久的哀悼，我們不能再重蹈可怕的戰爭覆轍了。」

安倍又引用美國前總統林肯的名言：「對任何人不懷惡意，以慈悲的心去面對。」感謝美國對日本的寬容，讚揚和解的力量。然而，安倍並沒有向死難者道歉。

奧巴馬致辭稱：「現今美日同盟的基礎不只是兩國的共同利益，還有兩國致力維護亞太，以及全球和平及文明的共同價值觀，美日同盟呈現出前所未見的穩固。」奧巴馬強調，必須阻止仇恨及妖魔化，並期盼美日兩國的年青一代把珍珠港視為和解的象徵。

白宮表示，美日兩國元首會面展現出和解的力量。奧巴馬安倍二人其後與珍珠港事件中的倖存老兵握手，95歲的羅德里格斯（Alfred Rodrigues）與安倍擁抱後表示，他對日本已沒有反感。

在舉行悼念儀式前，奧巴馬與安倍曾在美軍太平洋司令部會面，一致同意密切監察日前在西太平洋首次現身的中國航空母艦遼寧號。美國國務院副發言人托納（Mark Toner）在每日新聞簡報會上回答記者提問時表示，美國注意到有關遼寧號的報道，美方沒有任何特別的評論；並重申只要按照國際法，所有國家都有在國際水域航行的自由及合法使用權，不單適用於美國軍艦，中國的船艦也不會例外。

在美日兩國強調和解之際，安倍內閣卻有閣員參拜靖國神社。前往參拜的復興大臣今村雅弘表示，只是祈求日本和平及繁榮，他並沒有解釋為何在安倍晉三訪問珍珠港之際，參拜靖國神社。蓮舫批評今村雅弘的舉動令民眾不再信任安倍政府，中國外交部譴責今村雅弘的舉動，促請日方正視及反省侵略亞洲鄰國的歷史，以實際行動取信國際社會。