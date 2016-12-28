洪秀柱深夜真发亮相讲心情 冀为国民党选举立典范

(香港中通社台北28日电)中国国民党主席洪秀柱27日深夜在脸书上传“阿柱讲心情”视频，她脱下假发、顶着真发亮相，为这几天因国民党主席选举时程所造成的误解与纷扰致歉，强调没有不尊重中常会，也绝非先斩后奏，而是希望为国民党选举立下典范，让所有党员公平竞争，以及确立党主席任期规范。

综合台湾媒体报道，国民党21日中常会通过党主席选举时程，引发党内质疑，中常委姚江临并委托律师提告，28日下午中常会即将召开，弥漫一股山雨欲来风满楼的诡谲氛围。

针对此纷扰，洪秀柱27日深夜在脸书上传一段6分钟“阿柱讲心情”视频，主动提及上周国民党中常会通过的党主席选举时程说，过去这些天因为误解而造成的纷扰，“秀柱在这里要向关心的好朋友致歉，非常抱歉让大家担心了”。

她指出，事实是上周所提的党代表选举时程及办法的草案，在提交中常会前，已经公开说明这个草案必须经过中常会讨论通过后才会定案，“真的，没有所谓的先斩后奏，或是不尊重中常会的任何意图”。该草案目的，用8字来说明，就是“回归党章，建立制度”，希望为国民党选举立下典范，让所有党员公平竞争，以及确立党主席任期规范。

视频中，洪秀柱一改过去熟悉的柱柱姐头发，脱下平常所戴的假发，让头皮透透气，以自己的真发亮相，卷卷的头发，她自己觉得很新鲜，还问网友“不知道大家看得习不习惯”？

洪秀柱亦坦言，最近心理不太轻松，因为党面临存亡危急之秋，随时可能断粮的窘迫情境。

她表示，改革必须往前迈进，如果有误会跟质疑，“秀柱愿意再次和大家说明”。（完）