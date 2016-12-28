30「大老虎」年內獲刑 中共或為十九大布局

【北京28日訊】 2016年，堪稱是中共「宰虎」之年。資料顯示，自中共十八大以來，共有50名中共前省部級或以上的「貪腐大老虎」被擒，當中有30人是今年內獲刑，單是上月及本月短短兩個月間就有10人。外界分析指，這是為了明年秋天召開的中共「十九大」人事布局而作出的準備。

在倒台獲刑的50名前省部級或以上的「大老虎」之中，不乏政治局委員、常委，而前中共政治局常委兼中央政法委書記周永康、前中辦主任令計劃，還有兩名前中共中央軍委副主席郭伯雄全是「赫赫有名」的中共高官、軍頭，但都因貪腐而鋃鐺入獄。而周被囚終身更確切證明了「刑不上常委」已成絕響。

另外，相較過去兩年，今年中共「宰虎」的力度顯然更大、更重手。在50名「大老虎」中，前年及去年分別有4人和16人被判刑，到了今年獲刑人數暴增至30人，當中包括成為十八大後首個直接被判死刑的內蒙古政協前副主席趙黎平。

今年10月27日，中共六中全會結束後，官方的會議公報中確立了以中共總書記習近平的「習核心」地位，而在今年判刑的30名「大老虎」中，僅上月及本月短短兩個月內便有10人獲刑。有海外媒體分析認為，這是為了強化和鞏固「習核心」的黨中央論調，加上本月進行的多個省市「一把手」大洗牌，一切行動和調動均為了明年秋天召開的中共「十九大」人事布局而作出的準備。