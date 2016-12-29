“假出家人”伸钵要钱 古达佛教会吁民众杜绝歪风

（本报古达记者28日讯）近两个星期，古达佛教会获得古达市民通知，“假出家人”不时出没在古达市区，打扮似出家人，但近看一眼就识知其假扮，尤其是女众，头包褐色布遮掩头发，手拿一个铝制小饭钵，流连在茶店附近，以中国口音伺机接近客人示意要钱。

古达佛教会理事未及遇见上述人士，唯希望通过报端吁请古达民众一起杜绝此破环佛教的歪风。

出家人托钵意义何在？佛陀教导出家人托钵行乞，少欲知足，专心修行。因为出家之后，就会舍离世俗的家业、生产事业和贸易事业，少事少欲，少烦少瞋，安心修行。通过最简单的托钵行乞，获得食物和衣服、住所、药品等生活必需品，这是佛陀教导出家人修习少欲知足最基本的方法。

托钵是出家人每天应做之事，于四种资具的供养懂得适量接受，而不积蓄物品。避免为了积蓄所起的贪心，去除因为财产物品的积蓄所产生的骄慢。出家人也可以随缘接受人们送至寺院供养的物品，或接受信众邀请至其家中接受供养，但这些都是一餐之量，知量知足。为此，布施者只施与僧人食物，钵内绝不入金钱。

另外，民众供养时应注意以下几个事项：（一）不要供养金钱；（二）不要触摸出家人；（三）施者可以依照自己的喜好来供养一些主食或副食品，荤食或素食皆可。（四）供养时尽可能脱掉鞋子。

佛制的托钵其本意深广，不外乎令比丘、比丘尼们能破除我相我执。念念不忘修行是自力的功夫。处处不忘与眾生广结善缘。修行在人间，成佛在人间。修行本在生活行住坐卧，生活行住坐卧即是道的真谛。佛弟子须清清楚楚知道并体达佛陀制定托钵行法的意义，广种福田之余也要杜绝任何浑水摸鱼的行为。