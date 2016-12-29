分送星云大师春联墨宝 湖佛光寺敦亲睦邻

(本报斗湖二十八日讯)国际佛光会沙巴协会斗湖大湖分会、佛光第二分会及斗湖佛光青年日前完成「敦亲睦邻送春联」活动把星云大师的新春墨宝「名声天晓」亲自送到各商家手中，希望大家都能拥有大师的智慧法宝 。

约50名佛光青年发挥集体创作精神，在佛光山斗湖佛光寺辅导法师如富法师的指导，临行前讲解此次活动的意义及叮宁祝福后，陆续分组完成「敦亲睦邻送春联」活动，2017年星云大师给我们带来了「名声天晓」春联墨宝。

唐诗有云：「雄鸡一声天下晓」，祝福我们大家人生奋起，声誉远播。当早的天气虽然非常酷热，但佛光人热情，把三好四给的理念带到大街小巷，佛光人的这份热心感动很多商家，分分给予赞赏鼓励。

一九九六年底，有一位信徒请星云大师在即将到来的过年为他写几个字，表示新年的祝福。他们觉得这非常有意义，于是自不量力的写了一张「平安吉祥」，弟子依此印行了二十万份分送给信眾，没想到数日后，便索取一空。往后，每到春节前，星云大师都会写下一句新春贺词送给信徒，从一九九六年「平安吉祥」开始，至今写了「祥和欢喜」（1997）、「圆满自在」（1998）、「安乐富有」（1999）、「千喜万福」（2000）、「世纪生春」（2001）、「善缘好运」（2002）、「妙心吉祥」（2003）、「身心自在」（2004）、「共生吉祥」（2005）、「春来福到」（2006）、「诸事圆满」（2007）、「子德芬芳」、「眾缘和谐」（2008鼠年）、「生耕致富」（2009牛年），甚至明年（2010）岁次肖虎的「威德慈心」、「威德福海」也都写好印行了。

另注：「巧智慧心」（2011兔年）、「龙天护佑」（2012龙年）、「曲直向前、福慧双全」（2013蛇年、「骏程万里」（2014马年）、「三阳和谐」（2015羊年）、「聪敏灵巧」（2016猴年）、「名声天晓」2017鸡年）。

这些每年新春的祝福，徒眾们把它印行送给全球各地的信眾，平均都在百万份以上；大师说：我也只是费一点时间写四个字，不管写得好或不好，能让那麽多人欢喜，何乐而不为呢？

此次活动，佛光人与近百家以上的商店结缘星云大师新春墨宝。除了表达佛光人向民眾贺新年的心意，也让人间佛教的喜乐以行动融入民眾生活中。同时也邀请斗湖各界人士新春期间回佛光山斗湖佛光寺走春。(14)