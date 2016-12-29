华人社团联合会121盛办 新春龙麒狮大会串

(本报斗湖廿八日讯)斗湖华人社团联合会定于2017年1月21日下午4时在斗湖民眾大会堂主办2017丁酉年新春龙麒狮大会串，一个由该会秘书长叶健雄为主任的筹委会已产生。

该会会长拿督杨志辉荣誉少校指出，这是该会的每年都办的活动之一，为推动和发扬中华传统文化，也配合农历新年的到来给大家提供娱乐和观赏精湛和超水平的龙麒狮艺。

他说，该会相当重视这个活动，是因此大会串很受斗湖人的欣赏和支持，数千人携老带幼的把整个大会堂挤的水泄不通，而印尼打那根也派队参与。

·2017丁酉年新春龙麒狮大会串筹备委员会

大会顾问：丹斯里拿督刘荣华准将、潘斯里拿汀欧玉莲荣誉少校、拿督彭亚和、 拿督林尤民局绅、拿督蔡顺梅博士、拿督沈观益局绅、拿督杨焕生、拿督许春成、拿督柯南岩局绅、拿督叶游生硕士、拿督张公贤局绅、拿督李善芳、拿督卢周光、高等教育部副部长拿督叶娟呈博士局绅、拿督林福安荣誉少校、陈泓缣州议员、拿督孙天福、拿督张福林、拿督叶昌德、拿督叶育德、拿督陈志新、拿督方日明、拿督谢向礼、拿督冯佳禄荣誉少校、拿督邓国威、拿督方金花、拿督蔡振华、曾宏君荣誉少校、杨永荣荣誉少校、沈宝发局绅大律师、斗湖警区政治部主任陈勇顺、罗鸣扬大律师、张才安大律师、卢雅清大律师、林杰文、刘增长、陈树刚、黄光华、谢鹤林、甄运来、罗志顺、谢庆宗、谢璇发、张盘金、梁建国、梁建中、杨志雄、许思强、叶进发、卢金平、林文彬、李润彪、卢金育、何天信、侯建国、张志光。技术顾问: 麦艺文师傅、潘必竣。大会主席：拿督杨志辉荣誉少校。大会副主席：潘必竣、许德强、刘月德助理总监、甲必丹彭冠诚、江丽琼。筹备会主任：叶健雄 ，副主任：陈汉杰、温豪杰。秘书：秘书处。财政：陈善良 。狮队指挥：蔡金福，副指挥：潘必竣。催场：温豪杰，副催场：林天佑。总务：邱志光 ，副总务：郑玉华。音响：王致统 。摄影：江国良。埸地：许德强、潘必竣、陈汉杰、彭灵强、青年团全体执委。舞台布置：林玉宝 。公关：彭灵强。节目编排：叶殷豪 联络：秘书处。招待：林芳华及妇女组全体执委 。请柬：秘书处。剪彩仪式：林玉宝、俞丽琴 。宣传：秘书处。大会堂灯光：许德强、李水生。布条：郑玉华。大会司仪：叶殷豪 。 准证：刘月德荣誉助理总监。饮料：李水生、许德茂 。列队名牌：彭灵强。租借大会堂及椅子：王致统、陈汉杰。歌唱节目：李记才、彭灵强。纪念品/锦旗：卓泗良。保安/救伤：刘月德荣誉助理总监、吴景芳。委员：黄儒明、邬进元、林玉明、曾运明、廖秀娥、刘官友、陈纨伶、梁月霞、梁国谊、卓春梅、陈宝生、卓道仁、黄九明、叶阜鑫、邓立文、何云发、聂伯胜、锺贵华、林英豪、戴官民、孙国祥、张仕生、曾瑞莲。善后工作：RELA、全体理事、青年团及妇女组。(14)