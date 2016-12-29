台兴航第4次劳资强制协商 工会代表劳方提2诉求

(香港中通社台北29日电)台北市劳动局29日下午召开复兴航空（兴航）第4次强制协商，劳方的兴航工会代表会前受访，主要提出2项诉求，包含要求兴航董事长林明升出席，并给予2.5个月至3个月薪资当补偿费和工会会员每人30万元（新台币，下同）行政费用。

综合台湾媒体报道，兴航11月下旬无预警停飞并宣布解散，导致千名员工失业，劳方成立兴航企业工会，向资方提出多项诉求，但双方始终未达成共识。台北市劳动局21日召开第3次劳资强制协商，但经约4小时协商，双方无共识，宣告破局。

兴航工会当时要求神隐216小时的林明升出来面对，并提到兴航放话说已准备有充足资金，并提供优于劳基法的资遣条件，但结果根本是混淆视听。

第3次劳资强制协商破局8天后，台北市劳动局29日召开第4次劳资强制协商会议，资方有兴航执行长刘东明，劳方则由工会会员出席，劳资双方各10名代表。

兴航工会会前受访时说，要求林明升出席协商会议，面对员工，并以上次会议主席建议方案，资方应发放2.5个月至3个月薪资作为补偿费，另给予工会会员每人30万元行政费用。

工会指出，从兴航财务报表看来，截至9月30日止，扣除相关负债后，仍有57亿元净值，且依最近一次资料显示，今年7月至9月，兴航亏损9亿元，但载客率没下滑，所以到11月止，兴航应该还有50亿元净值，与刘东明上次在会议上宣称公司没钱状况有所出入。

工会强调，扣除兴航宣称愿意给员工法定资遣费外，在第四次大量解雇劳工保护法会议上要争取的建议补偿费和行政费用，此两项目总值约5亿元。

针对第4次劳资强制协商会议改到台北市就业服务处召开，兴航工会质疑，台北市府是否担心上次市政大楼内被占据状况再度发生。台北市劳动局则澄清，是因市府前有跨年晚会活动，目前正在搭建舞台，才改开会地址。（完）