叶氏宗亲会2月9大会 选举暨新春联欢会

(本报斗湖二十八日讯)斗湖叶氏宗亲会将于2017年2月9日(正月初十三日)星期四下午六时正假斗湖美沁冷气餐厅召开2016年度会员大会暨第七届(2017-2018)年理事选举暨举办丁酉年新春联欢会。

该会主席阜鑫呼请该会会员宗亲热心支持踊跃出席以使大会得以顺利进行及选举，会员宗亲支持也表现出他们对该会会务的关心和一起参与丁酉年新春联欢会也借此让宗亲们喜气洋洋同聚在一堂共欢同庆佳节。

他也表示，主席团当晚现埸分派红包与甜柑以示大吉大利给予小孩，相信届时出席的宗亲定能感受到浓厚之新年气氛。

该会已成立筹备会并以华妹为首的筹备委员会来进行筹备事宜。

阜鑫说，当晚五时三十分正核查会员宗亲通讯记录及缴纳会员费，六时三十分召开2016年度会员大会暨选举第七届(2017-2018)年理事，会后宗亲及会员大家一起捞生，餐宴开始和进行丁酉年新春联欢会，节目有红包饰物制作灯笼比赛，新届理事敬酒及大合唱新年歌和幸运抽獎。

以下为筹委会名单:大会主席:阜鑫，福联，永忠。筹委会主任:华妹，莲娣。副主任:凯双，演雄。秘书:健雄，泽仁。请帖:顺萍，美凤。财政:静珠。音响:运财，维政。司仪:婉燕，洁思。埸地:泽帆，维权，爱伟。登记:文萍，静美，静清。餐宴:嫦卿，枚凤。摄影:凯掦，羽旋。填写:静萍，秀媚。布条:意媚，倩彤。招待:青年团及妇女组。(14)