巴色会槟榔树堂 首办平安夜联欢会佳评如潮

（本报古达记者28日讯）马来西亚基督教巴色会中文大会槟榔树堂业于本月廿四日晚上九时在该堂会青年中心顺利举办“平安夜联欢会”。

出席参加平安夜联欢会者有数百人之众，包括宋燕萍牧师、胡兴仪教师、刘莉莉教师、冼金湖主席、周新安副主席、槟榔树乐育华小董事长温建聪、弟兄团团长兼联欢会筹委会主席张顺君、姐妹团团长吕秀云、主日学校长罗焕玲、执事张求平、李赐仁、李玉云、陈紫燕师母、罗玉云、张桂娴、刘伟奇、张惠玲、温智华、郑露茜、温智伦、温顺福、长执、会友、THE BAND GUYS乐队成员等人。

当晚节目多彩多姿，除了THE BAND GUYS乐队全场伴奏及演唱悦耳动听的圣诞诗歌及时代歌曲外，还有全体长执合切圣诞蛋糕庆祝耶稣基督降生、蒙福抽奖，奖品包括机票、电器、礼篮及食用品，并有丰富茶点招待参加者，场面热闹温馨，充满圣诞佳节的欢乐气氛。

平安夜联欢会主席张顺君表示，这是该堂会破天荒第一次举办平安夜联欢会，该堂会创立于1914年，迄今102年，也经历过102个圣诞节，今年举办平安夜联欢会，乃让参加圣诞夜崇拜的会众在崇拜后同欢共庆圣诞节，纪念耶稣基督的降生。

他感谢该堂会教牧长执、会友、THE BAND GUYS 乐队全力协助及支持举办平安夜联欢会，也感谢参加者，对联欢会的节目呈献佳评如潮。

他说，圣诞节是纪念耶稣降生为世人赎罪的节日，基督徒应感恩，欢庆圣诞节，让耶稣降生的大好信息，广泛传开，实践传福音的大使命。在天上的荣耀归给上帝，在地上的平安归予祂所喜悦的人。{F}