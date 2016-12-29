德天跨国大瀑布 美如画 中越边境山水画廊

·本报拿笃记者谢桂枝

曾经看过一部连续剧–【茶是故乡浓，酒是故乡醇】。很多人以为电视中美丽的瀑布是在广西桂林故婆山所拍摄的瀑布背景，拍摄瀑布地点是广西没错，真正拍摄是在中越边境山水画廊号称亚洲第一大跨国瀑布/德天跨国大瀑布。

广西德天跨国大瀑布风景区仡位于中越边境广西崇左大新县境内，地处忆北回归线以南，云贵高原南缘，距南宁市145公里，属南亚热帯季风气候的喀斯特地貌地区。

大自然竟然情有独鈡，将山水神秀尽集于此地，云集中国国家著名景点40余处，除了德天跨国大瀑布外，还有风景秀丽有“隐者之居”明仕田园，奇峰夹峙，树木葱茏的黑水河，多级跌落，白练翻滚的沙屯迭瀑，流水如行云的绿岛行云，层峦迭嶂的恩城山水，水平如镜，石峰玉立的乔苗平湖，绮丽多姿的那岸奇景，怪石遍布的仙山瑶池，充满异国风情的归春界河，中越边镜53号界碑等五百里山水画廊，为你展开－幅幅南国特有的风光风情画卷，置身“山水画廊”中，处处是画，真实地体会，“车在画中走，人在画中游”的奇妙感感覚，感受，“德天归来不看画”的意境，令你仿如画中，心无纤尘。

明仕田园，桂南典型的喀斯特地貌，距离德天瀑布37公里，山明水秀，风光俊朗清逸，一片仿佛隔世时光般美好的沉醉之地，有著“隐者之居”的美誉。乘竹筏畅游明仕河，看河水蜿蜒清澈，闻牧童竹笛响亮，闲步花香鸟语稻田草从间，依小桥，唱山歌，沐清风，浴和雨，远离尘嚣，清洗尘世心境，悠然间，时日已过，其乐螎蛹，胜似神仙之居，优如居士之隐。

明仕壮族民居博物园概揽了壮族特色，展示多姿多采的壮文化民俗风情，别具一格的明仕山庄度假酒店及旅游会所倚翠山堂点缀在恬静的山水田园间，如梦幻仙境，在这里，您可以闲散地醉入仿如隔世的时光。

中国国家AAAA级旅游景区广西靖西通灵大峡谷，位于广西百色市靖西县境内，离广西首府南宁市230公里，距德天跨国大瀑布29公里。峡谷全长约2800米，宽200米，深300米，由通灵峡，念八峡及地下暗河，隧道贯通连结，通天彻地，灵动飘逸，犹如地球上一道美丽的伤痕。峡谷原来是一个盲谷，由于地质运动的影响，天行地运，盲谷顶部陷落，形成了－个大天窗，四周悬崖峻峭，气势壮观。峡谷内呈现一派生机盎然的盛景，多种名贵古生植物生机勃勃，高深的峡谷，清澈的溪流，绿色的植被和落差188米亚洲单级落差最高的瀑布－通灵大瀑布交相辉映，使整个峡谷充满了活力与灵性。

另外，“石井洞天”是峡谷的一大特色，峡谷内荟萃了举世罕见古崖葬，古石垒，洞中瀑布，地下河，峡谷溪流，以及形状奇妙的鈡乳石和地下涌泉等，特别是珍稀的原始植物苍翠茂盛，把整个峡谷渲染得翠绿如茵，被誉为中国最绿的峡谷（31）。