朴槿惠会见辩护律师团 为弹劾案庭审辩论做准备

中新社首尔月29日电）韩媒29日消息称，韩国总统朴槿惠当日会见了其代理律师团，正式为将于下周进行的弹劾案庭审辩论做准备。另一方面，首尔中央地方法院当日也对“亲信干政”事件的11名嫌疑人进行了预审。

据韩联社报道，总统辩护律师团代表李中焕29日表示，总统辩护律师团9人当日上午10时在青瓦台和朴槿惠会面，就弹劾案庭审辩论策略进行讨论。李中焕称，与总统会商讨国会弹劾决议所列出的重要指控，如刑事罪名是否成立、宪法法院要求解释的“岁月”号沉没当天7小时行踪等。

据报道，朴槿惠此前曾与辩护律师团部分人员有过接触，但与律师团所有律师会面尚属首次。因总统弹劾案将于明年1月3日正式进入审判辩论阶段，此次会面旨在让律师团在辩论场上能够充分反映朴槿惠的立场。

截至目前，韩国宪法法院已就国会弹劾总统朴槿惠一案举行过两次预审，并定于30日进行第三次预审。其间，国会弹劾小组代表、朴槿惠辩护律师团成员参加预审。法院与双方代表初步梳理了案件关键证据和证人目录，同时讨论了如何开展今后的审理。

宪法法院提议，在正式开始审理前，把国会弹劾案中朴槿惠涉嫌的罪名整理为五大类：违反人民主权及法治等宪法原则、滥用职权、侵犯舆论自由、违背保护民众生命权义务以及其他刑事犯罪行为。预审中还初步确定了出庭证人名单，其中包括“亲信干政”事件核心人物崔顺实、青瓦台前民政首席秘书禹柄宇等。

另一方面，首尔中央地方法院29日也对“亲信干政”事件的11名嫌疑人进行了预审。韩媒报道称，法院于当日上午对崔顺实外甥女张时浩和前文化体育观光部第二次官金钟进行首次预审。张时浩和金钟涉嫌强迫大企业对张时浩参与的韩国冬季体育英才中心提供后援金。张时浩在本次预审中承认与崔顺实及金钟获得三星赞助款，但崔顺实及金钟方面则否认相关指控。

首尔中央地方法院还于当日下午对前青瓦台首席秘书安钟范和前青瓦台附属秘书郑虎成等人进行了第二次预审。安钟范涉嫌强迫50多个大企业对米勒和K体育财团捐出774亿韩元，郑虎成则涉嫌将180件青瓦台和政府文件交予崔顺实。（完）