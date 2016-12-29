林西河堂新春大团拜 下月21日新安礼堂隆重举行

(本报斗湖28日讯)林西河堂青年团及妇女组联办2017丁酉年新春大团拜将在2017年1月21日(星期六)在新安冷气礼堂隆重举行，会员宗亲受促踊跃购买餐券支持。

主办单位暂定50围台，每张餐券售价50令吉，如果是65岁或以上的年长会员无需购买餐券， 但是却要事先前往公会进行登记 ，方便主办单位安排座位与餐饮数量。

各区区长及会所也将有餐券出售及协助登记，任何询问可以联络妇女组主任玉宝，手机号码:012-818-8855或青年团长友良，手机号码:016-826-2722。

筹委名单如下-大会主席:杰文；大会副主席:韦彰、育光、廷威、义珠；筹委会主任: 玉珠、廷辉；秘书： 惠威；财政 : 俊融、瑞慈；总务：廷仰、林慧；节目：孝一、溸侦、玉音、友良：舞台布置：玉宝、运财；司仪: 美华、依玲；催场：美莲、玉梅 、廷仰、林慧；柑子、年糕：玉莲、碧媚；饮料：雪清、官和；票务：义茱、威云；餐宴 : 春风、运威；幸运抽奖+儿童：瑞慈、惠强；红包、摄影：锦业、雪娟、洐平；布条：玉宝；联络：运梅；麒林狮团 ：芠吉；光碟：俊龙、素芬；租借场地：韦良、伟新；宣传:明兴、孝一；招待及散后工作：全体工作人员(18#)