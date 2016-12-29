(本报讯）沙巴水務局弊案，反貪會今天共提控3人上庭。

被提控的3人分別是水務局時任总监阿旺達欣和太太及州財政部顧問兼前任華裔副总监林南炳（譯音）。

他們將面對多項洗黑錢控狀。

他們于上午9時20分左右，乘坐反貪會客貨車抵達法庭，于9時30分在地庭內等候被控。

反貪會于今年10月4日及20日，分別在2個階段調查共逮捕28人，包括水務局总监、副总监、前副总监、縣級工程師和技員及2名公眾。

除此之外，反貪會也錄取超過200人口供，以協助調查。

反貪會去年即開檔調查沙巴水務局，今年10月4日開始的收網行動，首輪逮捕共捉了5人，分別是沙巴水務局总监、副总监、副总监的拿督級哥哥及後者的會計師。

數天後再逮捕現任州財政部技術及工程顧問兼水務局前任副总监。

反貪會在首及次嫌犯起獲約1億8000萬現金，首飾、名錶、名車、名牌手提袋和資產。

10月19日進行次輪逮捕行動，以縣級工程師、技術員為逮捕對象，並充公840萬令吉現金。

反貪會在調查沙巴水務局起獲有史以來最多現金案（超過1億8840萬令吉現金、首飾和資產）。

官員是在全州各地的30地點起獲文件，這些地區包括州首府，西海岸，東海岸及內陸省等地區。

反貪會也用了一個月時間，由可填滿半個網球場空間的文件堆中，分析由2008年至2016年，超過8000份付款單、索償文件等。

為了應付龐大文件，反貪會由總部及各州調動137名官員參與調查工作。