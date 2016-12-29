沙警察总监荣休巡访纳闽 吁加强与菲方情报收集 跨界合作打击犯罪

（本报纳闽28日讯）即将荣休的沙巴警察总监拿督阿都拉昔今日说：我国治安机构正加强与菲律宾方面的情报收集及跨界合作以便有效的打击跨界犯罪，特别是在沙巴东部安全区水域内。

拿督阿都拉昔是于今晨在纳闽警区总部展开荣休访问时在一项记者招待会上发表上述谈话。陪同拿督阿都拉昔进行访问者包括新任沙巴副警察总监拿督拉扎奴丁。他说：两国治安机构之间在交换跨界犯罪可能性情报的合作已经走上轨道。“基于菲律宾政府允许大马治安机构进入其水域以解决绑架课题，我们认为必须加强双方面之间在互相交换情报的合作。”

拿督阿都拉昔指出：由于我国治安机构并不熟悉绑匪的巢穴，因此进入他们的地区是一项相当不明智之举，因此对我们而言，加强互相交换情报及跨界的合作更为重要。

另一方面，拿督阿都拉昔表示：沙巴警队在其任期内已尽了最大的努力确保国家及州主权的安全得到保障。

他说：“我们已加强本身的训练计划及加剧打击恐怖主义的备战工作，这是前所未有的。”

拿督阿都拉昔表示：沙巴安全方面基于其长达1733公里的海岸线及当中还有361个海岛而具有相对的分别，需要促使更一致的监视。“因此，我们不能排除跨界犯罪，如绑架事件发生的可能性，惟将持续提升水域的监视工作以消除绑架事件。（20）

阿都拉昔对纳闽警队全年表现满意 带给岛民保障更甚于一切

（本报纳闽28日讯）尽管纳闽今年罪案率与去年比较有上升的趋势，不过于今日在纳闽展开工作访问的沙巴警察总监拿督阿都拉昔对纳闽警队人员的全年表现感到满意。

即将荣休的拿督阿都拉昔在一项记者招待会上说：罪案率只是一个统计数字，并不是大问题，重要的是，纳闽警队人员已尽其所能，确保纳闽岛民享有一个舒适及安宁的生活环境。

拿督阿都拉昔指出：纳闽警区总部每日均向警察总监及副警察总监进行汇报，而非每月才汇报一次。我们也随时获得社会人士及甘榜村民的回馈，反映地方治安的满意度，岛民认为本身处于一个舒适及安全的环境下生活才是重要的。除非是人们晚上不敢出来才是问题。

他重申：罪案因素来自多方面形成，罪案率也只是一个统计，最重要是为岛民带来一个安全的保障。（20)