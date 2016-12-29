湖龙川同乡公会首届理事会诞生 正副会长张玉光邬明辉

（斗湖28日讯） 斗湖龙川同乡公会于今日正式产生第一届（2016至2018）理事会，张玉光中医师及甲必丹邬明辉众望所归，分别被推举为第一届正副会长。

斗湖龙川同乡公会临时筹备会，今日中午于市区海升餐厅举行一项聚餐，并宣布正式解散互相推举选出第一届理事会。

会长张玉光在餐会上介绍，斗湖龙川同乡公会是于今年3月7日，获得我国社团注册局颁发合法证书，这个社团可谓是斗湖最年轻的华团之一，当务之急是要招收龙川人氏入会，壮大公会的组织力量，他呼吁同宗们踊跃报名入会。

任何咨询，或索取入会表格，欢迎联络张玉光（089-778627、019-8830181）、甲必丹邬明辉（019-8832193）、邬两君（019-8837788）、杨文波（019-8830615）、邬育忠（012-8615426）、钟贵华（019-8967965）或邬汉奎（019-8966464）。

张玉光也于现场派发龙川县的地图予出席者，据悉龙川也是客家的开基地，龙川建县比广州建城还早。在秦末汉初，当岭南还是荒蛮之地时，赵佗已率50万大军屯兵龙川，故有了佗城。从此，龙川和赵佗便连在了一起。

有个传说，说龙川县的得名是因有龙穿云而过，龙飞九天，故曰龙川。现今的佗城古镇，有一条街上有百家姓，许多龙川人当中流有南下大军的血统，所以这就铸造了龙川人敢闯敢干的精神，但又能守得住底线。

另外，副会长甲必丹邬明辉于致词中也表示，随着斗湖龙川公会的宣布成立，这是一个好的开始，希望公会能够成为斗湖龙川同乡们聚集及互相交流的平台，特别是斗湖区的龙川人氏人数非常多，在各行各业都有不少成功人士，大家受促加入公会这个大家庭壮大组织，认识及传承龙川文化的精神。

邬明辉也呼吁龙川人要与时并进，虽然在家里要秉持保守心态持家，但在这个瞬息万变的社会里要懂得变通，与开放及积极心态参与社会各类活动，发挥龙川人团结互助的良好精神，并且要大胆承认自己是龙川人，继续把龙川精神如勇敢冒险及拼搏精神淋漓尽致发挥出来，造福社会及人群。

·第一届沙巴斗湖龙川同乡公会理事会阵容：

创会顾问：拿督杨志辉。创会顾问：甲必丹邬明辉。创会顾问：罗思辉。创会顾问：罗志顺。会长：张玉光。副会长：甲必丹邬明辉。秘书：邬两君。副秘书：邬顺发。财政：邬育忠。总务：杨文波。副总务：锺贵华。(14)