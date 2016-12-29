纳闽德教会紫乾閣2月3日 Lazenda Hotel 举办新春晚宴

（本报纳闽28日讯）纳闽德教会紫乾阁定于2月3日（农历正月初七）晚上七时假纳闽Lazenda Hotel 宴会厅举办喜迎“丁酉年新春晚宴”。

由该阁妇女组主任温珮瑜为首的筹委会因此产生并已积极进行筹备工作。

据筹委会主席温珮瑜表示，本阁每年都会在新春期间举办新春晚宴，和阁友们欢聚一堂，共同庆祝美好的新春佳节，同时也借此促进阁友之间的情谊。巧好当日也是农历正月初七人日，温主席希望在人日这一天，聚合一家大小，进行“捞鱼生”的仪式，属意如意吉祥，祈求来年行好运!

她也透露，在迎接鸡年降临的当时，筹委会将会于当晚准备一系列精心策划之歌舞及余兴节目呈献给大家。除此之外，当晚还有安排幸运抽獎给幸运儿赢取！温主席籍此呼吁阁友万勿错过，踊跃购票参与新春晚宴。以展示德教一家亲的精神。

在此顺借报端向各阁友和各界人士拜个早年，恭祝大家：“一年好运随春到，嵗嵗平安福寿多”！

以下为纳闽德教会紫乾阁“喜迎丁酉年新春晚宴”筹委会名单2017年丁酉年新春晚宴 大会顾问：潘斯里黄石凤玉、张传成。大会主席：曾国发阁长。大会副主席：卢金安、钟亚玶、蔡赛凤、谢吉聪、苏再祥。筹委会主席：温珮瑜。筹委会副主席：陈雪钰。秘书：张进洋。财政：林俊雄。募捐：钟亚玶、谢吉聪、 蔡赛鳳、蘇再祥。票務：鍾灝遠、張進洋、曾燕玲。餐宴：溫文彬。台前: 陳素志、賴沛琪、趙樂恬、黃佩娟、李秀茵。招待：婦女組及青年團。攝影：林俊雄。舞台佈置及搬運：溫文彬及青年團。委員：全體理事、鸞務組組員、青年團及婦女組。（20）