育进公学69年毕业生叙旧晚宴 钟丽娴吁校友踊跃报名

(本报斗湖28日讯)1969年育进公学小学毕业生叙旧晚宴新闻见报后，引起热烈响应，短短两三天已有五十多位校友报名参加，召集人钟丽娴表示仍然欢迎尚未报名的校友，并希望大家勿再迟疑。

除此之外，当晚也将邀请几位当年曾经执教的老师，借此机会表达饮水思源的愿望。因此也要求同学们协助寻找更多的老师及同学，以便齐聚一堂。

叙旧晚宴将在十二月三十日(星期五)下午七时正于夜来香冷气餐厅举行，钟丽娴呼吁同学们思考一下，之前已错失了四十六载，如今四十七年的首聚，特别珍贵，万勿再次错过！

她在首次发布这项消息时，借由媒体向老同学们发表一番感言及诗句，成功触动许多1969年育进公学小学毕业生的情怀，甚至是令其他年份同学感动，对促进这次活动有重大影响，因此再接再厉，再次借由诗词，呼吁更多昔日同窗踊跃出席这项难得及富有重大意义的聚会。

钟丽娴除了欢迎同窗回归，并表示这是一个平等、敘旧的平台，只谈陈年、今朝事，没情仇，没高低，有的是问候、关心，因为能活到今朝，大家都已是冠军！69年育友万岁！

她也强调，12月30日举行的聚餐晚宴 ，请所有同届同学尽量抽空出席，即使早到迟退都没关系，最重要人要到，感恩。

任何询问可以直接至电给钟丽娴本人，手机号码:0138853039，或者以下三位同学郭锦荣 0168286177，郭春喜 0198338801及锺志贤 0168300950。

最后，她也再次以自编的诗词 ，来表达自己与老同学们见面的期望。

细雨霏霏 育进摆渡

行人寂寂 同窗何在

老枘挨饥 同窗心忍

速耒参于 老枘心开

海纳百川 育友亦是

欲解情仇 就在今朝 (18#)