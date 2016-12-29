黃坤被擄勒贖案 幕後主腦在菲落網押返台

【台北29日訊】 在香港涉嫌洗黑錢及串謀詐騙案的東方明珠石油有限公司前主席黃坤，去年在台灣被擄勒贖7000萬港元一案，落網的7人當日被檢方起訴後，被認為是主犯的蔡文力在法院審理時，供出幕後主腦是一名甘姓黑幫頭目。經調查後，台灣刑事局透過菲律賓警方協助，今天證實甘男已在菲律賓落網，今天中午押解抵台，甫下機即被鎖上手銬帶走。

刑事局下午召開破案記者會，指警方全案經深入追查，發現幕後主腦為甘俊松，涉嫌教唆蔡文力等人犯案，並於境外寄送恐嚇勒贖電子郵件等，但甘男事後已逃亡加拿大、馬來西亞、菲律賓等國藏匿。台刑事局與菲律賓警方交換情報，趁甘男在今年11月21日從菲律賓出境時，當場截獲，今天押解返台，訊後解送至台北地檢署歸案。

台北地方法院早前依擄人勒贖罪判處主犯蔡文力有期徒刑12年。台灣高等法院本月中二審宣判，蔡文力維持一審判刑，而包括雲林溪尾村村長蔡茂典等5名共犯的刑期加重，各判處7年至8年10個月不等。

黃坤去年9月20日在新北市新店區住處附近，遭人半強迫地帶上一輛汽車擄走，香港東方明珠石油有限公司於同年10月15日接獲歹徒電郵，要求繳付7000萬港元贖金，並附上黃坤「活着」的影片。

警方接報後，成立專案小組調查，發現當日黃坤從新店大豐路的住處離開不久，便遭兩名身份不詳的男子攔住去路，雙方交談約10分鐘後，黃坤便被人以半脅迫的方式，坐上一輛汽車，離開後不久與另一輛黑色私家車會合，兩車並從安坑交流道一路往南前進，到大溪下交流道後稍做停留，接着上國道後一南一北分開離去。

專案小組最後鎖定主犯為有黑幫背景的蔡文力，得知蔡從他處知悉黃坤富有，早於7月起就開始籌劃要「大撈一筆」，透過蔡茂典找來丁金旺、徐立農，並找尋窩藏肉參處，蔡文力則找來才廣忠、吳金旺等人，前往雲林與蔡茂典等人共同擬定擄人勒贖計劃。刑事局經追查後，掌握黃坤被禁錮在雲林縣四湖鄉、口湖鄉交界的一間工寮，在10月27日採取行動，終將黃坤救出。

台北地院今年5月20日一審判蔡文力12年有期徒刑、蔡茂典6年半有期徒刑、徐立農判8年2個月有期徒刑，其他共犯分別遭判5年半到7年8個月不等刑期。但案件上訴後，二審除蔡文力仍維持判囚12年外，6名共犯中除了吳金旺減刑兩個月，其餘5人的刑期均被加重，徐立農判囚8年10個月，丁金旺判刑8年，柯明周判刑7年10個月，蔡茂典判刑8年6個月，才廣忠判刑7年6個月。其中蔡茂典、才廣忠比一審加長兩年刑期。全案仍可上訴。