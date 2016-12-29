2批印男群殴开枪事件 警捕20人·疑争地盘引起

（吉隆坡28日讯）雪州总警长拿督阿都沙马说，日前在雪州龙溪发生“2批男子群殴后开枪”事件中，警方前后逮捕20人助查，起因相信是利益关系双方争地盘引起。

他说，两批涉案的嫌犯活跃于当地的“08”和“一条心”私会党活动，事发时因争夺地盘发生口角，最后演变成开枪事件。

他说，警方已扣查涉嫌开枪的嫌犯，并追查枪械来源，警方将援引国家安全罪行法令（SOSMA）展开调查。

“警方先是逮捕17人，隔天再逮捕3人，嫌犯的年龄介于20到30岁，都是有私会党背景。”

阿都沙马是今早在雪州警察总部举行卓越颁奖礼后，这么表示。共有137人获得颁发奖状和奖励金1000令吉。

这起事件是于周六（24日）圣诞节前夕凌晨2时30分，在雪州龙溪新村发生。

当时有两批印裔男子饮酒后起争执，其中一人怒不可遏，竟拔枪连开2枪助威，警方闻报后着手侦办，迅速逮捕17名涉案者归案。

另一方面，雪州今年截止12月27日止，总共接获3万952宗各类罪案，比2015年的3万2069宗减少1117宗或3.48%。

阿都沙马说，虽然罪案减少而未达标在5%，但他仍满意表现，因为罪案率仍在控制范围内。他表示，有4个罪案类别上升的趋势，分别是抢劫案上升17%、伤人案上升15%、财物失窃案上升16%及掠夺案上升4%。