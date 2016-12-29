2016最難忘經驗 雅加達省長鍾萬學：被告

(中央社 雅加達29日專電)雅加達華裔省長鍾萬學涉及褻瀆宗教案。歲末將至，他透露自己今年最難忘的經驗就是成為犯罪案件的被告。

鍾萬學將參加明年2月選舉，尋求連任。他日前在演講中提及一句可蘭經文，認為是對手利用宗教影響政治，「愚弄」大眾，引發若干伊斯蘭團體認為此話「侮辱可蘭經」並提出控訴。警方調查後將他列為褻瀆宗教案嫌犯，並將案件移送檢方起訴。

印尼「共和報」（Republika）報導，鍾萬學昨天前往雅加達東區吉里利坦（Cililitan）參加造勢活動時透露，2016年一整年，他有一些忘不了的經歷，最難忘的經驗就是他被裁定為被告的那一刻。

不過，鍾萬學也坦承，被指控為褻瀆宗教案嫌犯後，他從中得到許多教訓。

他說，不是每一個像他一樣老實的人都會受到歡迎，就像一棵樹，如果那棵樹長得很直，就會有很多人想要砍掉它。

被問到在省長任內最寶貴的經歷為何時，鍾萬學說，就是他成功協助那些有才能的雅加達貧窮家庭的孩子們進入國立大學就讀。

他說，他的父親一直提醒他，不是每個人都像他一樣這麼幸運能唸大學。所以有機會能夠幫助別人唸大學是他寶貴的經驗。

鍾萬學自上任以來，推動多項改革，包括拆除紅燈區、整治芝利翁河（Ciliwung）抗洪防災、推動窮人看病免費的健保卡及助學扶貧的智慧卡、實施單雙號車牌通行的交通管制，以改善交通壅塞。

此外，他大力改革官僚體系，開除怠惰、貪腐的公務人員，並刪除表現不佳公務員的績效獎金，節省省政府預算開支。