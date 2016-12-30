一马援助金申请只剩两天 内陆税收局明日加班服务

(本报斗湖29日讯)一个马来西亚人民援助金申请只剩两天，内陆税收局斗湖分局将在本周六(12月31日)早上9时到下午4时加班服务，为尚未申请者作最后冲刺。

除此之外，那些沒有银行户口申请者或更新者，务必前往内陆税收局斗湖分局进行手填表格，不能在网上注册或更新。老年人或行动不便者可由家人代劳，但必须带齐有关证明资料。

一个马来西亚人民援助金（Bantuan Rakyat 1 Malaysia)或简称为BR1M的2017年申请及资料更新限期 开放後，内陆税收局斗湖分局每天都人山人海，由于办事处内部无法同时容纳庞大数量，申请者必须在办事处外面列队等候。

当然，这些都是主要以沒有电脑措施或不谙电脑操作的乡区人民与年迈者为主。如果懂得使用电脑并以往已经在网上登记者，只需在家或办公室使用电脑按钮就完成登记或更新资料。

唯无论是网上或手写表格，都必须清楚阅读表格背面的条例与指示，避免发生错误填写，最终吃亏的将是申请者本身。

2017年度一马援助金申请日期是否会延长，分为几期分发以及正式发出日期等，都有待联邦财政部的进一步指示。

以下是申请2017年一马援助金（BR1M 2017）的条件，援助金组别月入RM3000以下（家庭组）将能获RM1000至RM1200。月入RM3001 – RM4000（家庭组）将获RM800至RM900。月入RM2000以下（单身）将获RM400至RM450。

在电子关爱计划(E-Kasih)下注册的受惠者将获RM1050至RM1200。

此外，已成功注册者若死亡，家属可获抚恤金RM1000。在遗嘱受益人方面，以往只限夫妻，父母，孩子，将会加设兄弟姐妹。

如果是2016年的一马援助金受惠者，倘若收入、家庭状态和银行资料和之前申请已有所不同，敬请进行更新资料（Kemaskini Maklumat）。

然而，内陆税收局劝告，即使收入与所有资料和之前申请时并无不同，但是最好还是登入2017的更新资料冈页，按已经更新的键钮。

另外，若不是2016年的援助金受惠者，或者在申请2016援助金时失败无法获得，将需要重新申请。(18#)