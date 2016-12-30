全國政協舉行新年茶話會 習近平發表重要講話

（新華社北京30日電）中國人民政治協商會議全國委員會12月30日上午在全國政協禮堂舉行新年茶話會。黨和國家領導人習近平、李克強、張德江、俞正聲、劉雲山、王岐山、張高麗等同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表、中央和國家機關有關方面負責人以及首都各族各界人士代表歡聚一堂，共迎2017年元旦。0

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在茶話會上發表重要講話。他強調，一個時代有一個時代的主題，一代人有一代人的使命。新長征路上，每一個中國人都是主角、都有一份責任。讓我們大力弘揚愚公移山精神，大力弘揚將革命進行到底精神，在中國和世界進步的歷史潮流中，堅定不移把我們的事業不斷推向前進，直至光輝的彼岸。

習近平指出，2016年是中華民族偉大復興征程中十分重要的一年。中共中央團結帶領全國各族人民，把握國內國際兩個大局，開啟全面建成小康社會決勝階段的偉大進軍，打響供給側結構性改革的攻堅之戰，吹起脫貧攻堅戰的衝鋒號，團結一心，攻堅克難，推動經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和黨的建設取得新的成績，實現“十三五”良好開局。

習近平強調，這一年，我們隆重慶祝中國共產黨成立95週年，號召全黨不忘初心、繼續前進；隆重紀念中國工農紅軍長征勝利80週年，弘揚偉大長征精神，堅定走好新的長征路的信心。我們召開中共十八屆六中全會，專題研究全面從嚴治黨，同三中、四中、五中全會一起，完成“四個全面”戰略佈局頂層設計。

習近平指出，這一年，我們繼續推進全面建成小康社會，經濟增長繼續居於世界前列，又有1000萬貧困人口實現脫貧。我們繼續推進全面深化改革，完成97個重點改革任務，中央和國家機關有關部門還完成194個改革任務，各方面共出臺419個改革方案，主要領域四梁八柱性質的改革主體框架已經基本確立。我們繼續推進全面依法治國，深化司法體制改革。我們繼續推進全面從嚴治黨，開展“兩學一做”學習教育，嚴肅黨內政治生活，強化黨內監督執紀問責，推動全面從嚴治黨向縱深發展。我們堅持以黨在新形勢下的強軍目標為引領，國防和軍隊改革取得重大突破。我們全面貫徹“一國兩制”方針，保持香港、澳門繁榮穩定；堅持“九二共識”共同政治基礎，努力維護臺海和平穩定。我們深化全方位外交，加快推進“一帶一路”建設，成功舉辦二十國集團領導人杭州峰會，為建設更加美好的世界提供了中國方案。

習近平強調，2017年我們將召開中共十九大，這是全黨全國各族人民政治生活中的一件大事。2017年也是實施“十三五”規劃的重要一年，是推進供給側結構性改革的深化之年。我們要全面貫徹中共十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，全面貫徹中共中央治國理政新理念新思想新戰略，統籌推進“五位一體”總體佈局和協調推進“四個全面”戰略佈局，堅持穩中求進工作總基調，全面做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作。我們要支持香港、澳門發展經濟、改善民生，確保“一國兩制”實踐不動搖、不走樣、不變形。我們要堅持“九二共識”共同政治基礎，為兩岸關係和平發展、實現祖國完全統一而不懈努力。我們要高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，共同建設人類命運共同體。

習近平指出，新的一年，人民政協要認真履行政治協商、民主監督、參政議政職能，堅持問題導向，深入調查研究，有效協商議政，多進諍言、多謀良策、多出實招，努力尋求全社會意願和要求的最大公約數、畫出民心民願的最大同心圓，廣泛凝聚實現中華民族偉大復興的正能量。

茶話會由中共中央政治局常委、全國政協主席俞正聲主持。他指出，習近平總書記的重要講話，回顧總結了2016年中共中央團結帶領全國各族人民堅持和發展中國特色社會主義事業取得的新成就，分析了我們面臨的形勢和任務，對做好明年黨和國家工作提出了重要要求。習近平總書記在講話中充分肯定統一戰線和人民政協一年來的工作，並對鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線和做好人民政協工作提出了新的希望和要求。我們一定要認真學習貫徹習近平總書記的重要講話精神，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，堅持共同奮鬥的思想基礎，堅持團結和民主兩大主題，把堅持和發展中國特色社會主義作為鞏固共同思想政治基礎的主軸，把圍繞“十三五”規劃實施建言獻策作為工作主線，深入調查研究、積極建言獻策、有效協商議政，為發展中國特色社會主義事業作出新貢獻，以優異成績迎接中國共產黨第十九次全國代表大會勝利召開。

茶話會上，習近平等來到各界人士中間，同大家親切握手，互致問候和新年祝福。隨後，部分全國政協委員和文藝工作者表演了精彩節目。最後，全場齊聲高唱《沒有共產黨就沒有新中國》，會場內洋溢著喜慶熱烈的節日氣氛。