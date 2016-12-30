六旬沈阳“学历哥” 35年拿下9文凭 获世界排名引关注

（中新社沈阳30日电 ）61岁的沈阳人周宝宽历时35年拿到了9个文凭，其中包括3个博士文凭、2个硕士文凭，并因此被评为“全球10位学问最高学者”，这一消息近日引发当地媒体关注和报道。

30日，记者在沈阳某医院见到了周宝宽博士，最近两日，他已经接待多家媒体采访，成为关注焦点。引发关注的原因是，周宝宽近期被美国某网站评为全球10位学问最高学者，他是惟一的亚洲人并名列第二位。当时，周宝宽正在参加在美国举办的中医学研讨大会，在会上，周宝宽公布了红斑狼疮、心脑血管及皮肤病等23剂疑难杂症的妙方，并被授予“中美中医药文化交流使者”荣誉。

周宝宽主攻中医内科、皮肤科，在该领域作为第一作者已发表论文157篇、独立中医专著7本，行医40年间治愈患者20多万人。

1975年，20岁的周宝宽开始从事中医，1976年考入沈阳市卫生学校，1977年取得第一个医学专科文凭。成为一名内科医生后，他感到临床知识不足，于是开始遍访名师并不断深造。从上世纪八十年代开始，周宝宽只要听说有名医，即使是在偏僻的山区，也会前往求访，每次学习的时间多则三个月，少则半个月。行医近40年，他获得9个学位，拜访名医三十余人。

作为医生，周宝宽把学习当作第一要务，他每天学习时间长达14个小时。为了更好地学习中医，了解古代文化，掌握晦涩的古汉语，他还学习汉语言文学、现代汉语、日语，甚至学习经济学等，取得多个硕士、博士学历证书。2010年7月，中国世界纪录协会曾为周宝宽颁发世界纪录证书——世界上获得学历文凭（国家承认的学历）最多的人。

周宝宽没有把学历证书的多少放在心上，“患者来看病，是看你的口碑，不是看你的证书。”他表示，自己钻研学术是为了更好地医治患者。（完）