奧巴馬報復干預美總統大選 逐35俄官員制裁情報機關

【華盛頓30日訊】 美國政府周四宣布針對俄羅斯黑客干預美國大選而採取的報復行動，驅逐35名俄羅斯外交官員出境，並指控他們從事情報活動；奧巴馬又制裁俄羅斯兩大情報機關，美國境內兩個由俄政府擁有、被指用作收集情報的物業亦遭封鎖。

總統奧巴馬表示，因應俄國政府粗暴干預美國官員和針對美國選舉的網絡活動，他下令採取一連串行動，而在這些行動之前，美國已一而再地私下和公開地向俄國政府作出警告。奧巴馬促請盟國對抗俄羅斯干預民主管治的企圖。

俄羅斯駐華府大使館和駐三藩市領事館共有35名外交官被驅逐，奧巴馬指他們實際上是情報人員，他們被列為「不受歡迎人物」，被限令與家眷在72小時內離境。

與此同時，奧巴馬亦經濟制裁俄羅斯兩大情報機構「聯邦安全局（FSB）」和軍事情報單位「情報總局（GRU）」，以及3家向GRU提供物資支援以作黑客活動的公司。這5個機構的資產會被凍結，並被禁足於美國的金融系統。GRU局長科羅博夫以及他3名副手亦受制裁，這是第一次有參與黑客攻擊的俄官員名字被公開列於制裁名單。

另外，美方亦指，兩個由俄羅斯政府擁有、分別位於馬里蘭州和紐約州的休憩設施，是俄國官員用作情報活動的聚腳地，會將它們封鎖，俄國官員在當地周五正午之後不准踏足。

共和黨的特朗普在11月總統選舉中勝出，被指是受惠於俄國黑客在網絡散布有利他的假新聞、且竊取並洩露不利民主黨的電郵內容。美國高官早前指，俄羅斯總統普京幕後主導黑客攻擊美國總統選舉，以幫助親普京的特朗普贏得大選。奧巴馬也表明，美國將就此報復俄羅斯。

《華盛頓郵報》報道，白宮花了數周時間，討論如何修訂2015年總統行政命令，讓奧巴馬政府得以採取措施，懲罰干預美國大選的俄羅斯。

美國參眾兩院對制裁行動表示「來得太遲」，但好過沒有。眾院議長瑞安指出，俄羅斯一向尋求破壞美國利益，制裁是終結8年來對俄政策失敗的恰當做法。參院議長麥康奈爾也同意制裁行動「遲好過無」。

俄羅斯官員否認俄國干預美國大選，外交部發言人扎哈羅娃表示，莫斯科將會回應華府的任何「敵意舉動」。