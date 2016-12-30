工商杯男篮赛 14球队报名反应热烈

(山打根二十九日讯）由山打根中华商会赞助，山打根县篮球协会举办的二零一七年度山打根中华商会工商杯男子篮球锦标赛在参赛报名截止后总共获得十四支球队组队报名参赛，反应相当热烈。

山打根县篮球协会秘书长洪连福是于昨日发布上述球赛的消息。据他称，今次的球赛总共获得14支球队报名参赛，球队的反应非常热烈，这也是这项杯赛近十数年来难得一见的那么多球队组队报名参赛。

秘书长洪连福也称，该会竞赛组主任钟伟恩也于球赛报名截止日期后召集了所有报名参赛的球队负责人安排进行抽签分组仪式及商讨比赛细节。根据主办单位的安排，这项球赛将于2017年1月1日晚上七点正假育源中学室内篮球场掀开战幔，主办单位届时也将邀请山打根中华商会理事长张长兴先生前来为这项杯赛主持一项简单的开球礼仪式。

另外，洪氏昨日也代表山打根县篮球协会感激山打根中华商会在过去数十年都一直鼎力资助该会举办这项篮球赛而使到热爱篮球运动者能够有多一个互相砌磋球艺的平台。洪氏也不忘感谢各参赛队伍的领队及教练们的热心与支持才致使这项球赛能够有这么热烈的参赛反应。本届山打根中华商会工商杯男子篮球锦标赛经抽签分组后的形势如下：

（男A组）Grand Sunny, Vanquish, 水晶渔场, Scorpion B, KKBBS.

（男B组）ACE, Warisan, Squad, Juita Maju, Scorpion A.

（男C组）LKS, 育源独中, Explodex, St. Michael Church（11）