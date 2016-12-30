梁杰威感谢百林为东海岸争取 5项电力增产发展计划

【本报拿笃记者二十九日讯】沙巴团结党籍拿笃区前任华人甲必丹梁杰威感谢本州基本设施发展部长丹斯里百林吉丁岸，成功为本州东海岸争取到5项电力增产的发展计划，提高了本区域的自来电供素质或解决电流时常中断的问题。

他也是该党中央青年团前任副总团长兼拿笃区前任团长指出，也是本州副首席部长百林在上个月杪的州议会上指出，其中联邦将推行的电力计划，包括了在拿笃兴建30兆瓦电力的新发电厂，预计会在2018年4月份建竣。其它的计划，包括把墨拉华18兆瓦燃气涡轮发动机迁至东海岸，山打根棕油工业园建60兆瓦发电厂及300兆瓦复循环天然气发电厂，以及在东海岸推行21项可供应126.4兆瓦电力的发电设施，也将陆续落实。

有鉴于此，他除了对此有利于大大提升东海岸电力素质的计划表示十分欢迎和期待，也希望在也是其党主席百林努力的跟进下，以上的全部计划皆能落实和建竣。

他是于上周一下午在机场欢送百林返回首府亚庇市后，向记者这麽表示。据悉，百林当天早上出席观礼由我国首相为泛婆大道拿笃宾达士路段计划主持的推介礼，该盛会是在此间实拔加雅政中大草场隆重举行，吸引了官达显要、州及联邦政府各部门高官、地方领袖和民眾踊跃参与其盛。

他除了感谢及赞扬党主席百林努力为本州，包括东海岸区争取更优质的基建，尤其是电供方面，同时也表示感谢我国首相拿督斯里纳吉及本州首席部长拿督斯里慕沙阿曼提升本地的电供及道路设施，并呼吁党同志们继续支持沙巴团结党及国阵领袖的领导，以让沙巴及祖国迈向另一个巅峰。

另一方面，他也对拿笃综合工业园的货柜码头工程，料可在2018年建竣表示热烈欢迎，因这将是本社区包括东海岸一带发展的激化素，除了满足现有的物流运输业的需求，也有助于周边行业的发展，并造就更多有潜质的投资商。（26）