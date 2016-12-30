歐美多國加強除夕保安 紐約擺垃圾車陣應對

【紐約30日訊】 今年全球受恐襲陰霾籠罩，德國柏林早前有貨車衝入聖誕巿集，造成多人傷亡。明晚是除夕夜，歐美多國紛紛加強保安，確保民眾安心倒數迎新年。其中，美國紐約市不但動員7千警力，更首次出動裝滿泥沙的垃圾車，組成車陣重重包圍時代廣場。英國、俄羅斯、澳洲都嚴密布防，確保除夕夜平安。

紐約市時代廣場水晶球倒數活動備受矚目，預計將有200萬人聚集。紐約市警方昨日表示，包括反恐部隊在內的7000千名警員，當晚將維持秩序，並在時代廣場一帶停泊65輛大型垃圾車。它們將各自載滿15噸泥沙，防止恐怖分子駕駛重型貨車撞向人群。同時，警方也在市內其他地方，部署100輛警車作小型障礙。

紐約市警方也加強搜查地鐵乘客的隨身物品、酒店、劇院及停車場，同時設置監察站掃瞄輻射及武器，又派出艦艇巡邏曼哈頓一帶的水域。此外，當局在市內設置數百個閉路電視，以及移走大量垃圾桶，並在大樓天台設立臨時觀測站。紐約市警察總長奧尼爾保證，紐約市將是全球最安全地方之一，民眾將會感到安全。

另外，英國警方近日加強巡邏全國聖誕巿集及商場，估計除夕當晚會有數以十萬計巿民，在倫敦特拉法加廣場和泰晤士河畔聚集，當局將派3千名警員巡邏。俄羅斯莫斯科警方則在巿中心路口，放置混凝土路障及重型貨車，阻隔人群聚集的地點。在德國東部城巿德累斯頓，警方以混凝土路障包圍聖誕市集。

各國嚴防恐襲之際，澳洲警方周四在悉尼機場拘捕一名由倫敦抵埗的40歲男子，指他涉嫌在網誌上威脅破壞除夕活動。警方到其住所及一個貨倉搜查，檢走一些文件和電腦硬碟，並控告該男子藏有恐嚇文件罪名。另外，當局估計悉尼明晚會有150萬人迎接新年，新南威爾斯省警方將出動逾2千警力維持秩序，並放置巴士及垃圾車等大型車輛，在人潮聚集地點作屏障。