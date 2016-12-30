洪秀柱新年希望 挥别噩梦的2016

(香港中通社台北30日电)国民党主席洪秀柱30日被媒体问到2017年的新年新愿望为何？洪秀柱笑称，“要挥别噩梦的2016年，迎接新的2017年。”她表示，2016年对国民党而言，无庸置疑是个大噩梦，她更表示“这个噩梦应该不需要我解释了吧”。

洪秀柱30日前往铭传大学演讲，在会前受访时做上述表示。至于国民党内部传出，忧心国民党未来将会新党化，洪秀柱表示，这种话不是今天才开始，从以前就有，但自从她担任党主席后，国民党党员不但没流失，反而有更多人纷纷加入，这种说法当做“参考”就好，不过，对于党内有人有疑虑，她会自我检讨，让国民党更加茁壮。

另外，对于党内传出党副主席郝龙斌、前副“总统”吴敦义与立委江启臣都传出有意参选党主席，洪秀柱表示，人选多是好事，不要让外界笑说国民党没人才。

洪秀柱还表示，有意参选党主席的人，被点名不算，还要当事人有意愿、热承，真能出来，都表示欢迎，最终让党员选择。

国民党已决定明年5月20日选举下任党主席，有蓝委建议明年1月20日前登记并举办政策辩论，洪说，幕僚会做作业考量，或许时间长一点，让大家作业思考，若要求特定时间，或许很多人想选党魁、但不一定准备好，这不是在刁难吗？

最后被问到2017年的新年新愿望为何？洪秀柱说，现在最希望能挥别对国民党是大噩梦的2016年，希望新的一年有新的气象，台湾的命运有所改变。（完）