继金花园后功福园再傳爆窃 洪诗杰促警方及叶娟呈关注

（斗湖29日讯）斗湖新安路金花园毛贼猖獗问题仍未解决，毗邻的张天文路功福园又传出毛贼猖獗夜夜出动干案的问题，据居民指出，斗湖警方今早凌晨派出4辆警察车包抄有关黑衣毛贼，唯经过一小时围捕及四处搜索过后，毛贼仍成功循着新安路大沟渠处逃逸无踪，居民大叹就差那么一丁点，功亏一篑实属可惜，警方受促还需要加一把劲！

于这个月20日家里刚入贼的功福园居民张先生，今日向民主行动党社青团投诉，他于今早凌晨约3时起床如厕时，发现有一个黑衣蒙面人潜入对面邻居住宅，随后用电话唤醒起对面整排屋子的邻居起床察看，并通知警察到现场捉拿贼徒，现场气氛犹如电影版警匪捉贼巨片般上影。

张先生赞扬巡逻警方的效率，捉贼精神可嘉，不久后4辆警车先后抵达现场，多名警员随即展开围捕当时仍潜藏在其中一间角头民宅的毛贼，可是毛贼最终成功爬出有关民宅，双方兜兜转转上演了约一个小时的兵捉贼戏码，毛贼在警员们合力围捕及搜索之下仍能够突围而出，可见该位“独行侠”毛贼非常熟悉功福园甚至是附近住宅区的地形。

据张先生表示，警方随后告诉居民称，警方目击到一名身穿黑衣蒙面，身材肥胖高大的男子从角头民宅厨房处走出来，可是他身手非常灵活，毛贼当时已经潜入多个民宅的住宅范围内，尝试逐间寻找可以下手干案的民宅，可是因为遭他凌晨如厕发现形迹败露，最终空手而返，唯居民担忧他随时返回继续造案。

斗湖民主行动党社青团团长洪诗杰今日接获居民投诉后，亲自到该园了解详情，他表示功福园最近一个星期传出4次入贼消息，有的撬开门窗户铁花入窃，有的则在屋外翻箱倒柜寻找值钱物品，数量之多让人感到人心惶惶，因此再次促请斗湖警方拟策尽早逮捕毛贼，以解除功福园甚至是附近住宅区居民的担忧，特别是每逢午夜至凌晨时分，许多居民担忧家里入贼而无法入眠。

另外，洪诗杰也敦促斗湖国会议员拿督玛丽叶娟呈继续从善如流，善用国会议员发展基金为斗湖区各人口密集住宅，为那些住宅区围上篱笆，以便日后即使贼徒形迹败露也较容易围捕，并为相关住宅带来更安全保障，他赞扬天星园自从在黑区围上篱笆后，近期所传出的偷窃案明显有所减少，可见围篱计划有效。

尽管如此，斗湖民主行动党仍继续收集有关治安方面的投诉，事关有关偷鸡摸狗情况已经从新安路扩大至张天文路，该党将拜会斗湖警区主任时也会要求举办警民对话，并希望斗湖国会议员叶娟呈以斗湖人民治安福祉为优先，促成这场攸关新安路及张天文各个住宅区治安保障的警民对话会。

洪诗杰补充说，2017新年及华人农历新年将至，这是许多居民外出旅游或公干的季节，外出者再次受促临行之前须告知邻居，大家以睦邻精神共同关注社区治安，若有需要可以联系斗湖警察局（089-772121）要求巡逻警察前来，或通知警察之友（Rakan Cop）在巡逻时协助关注屋子。(14)